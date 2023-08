GP Países Baixos F1: Acidente de Logan Sargeant obriga a suspensão da Q3 | AutoSport

Na primeira aparição de Logan Sargeant na Q3 na sua temporada de estreia da Fórmula 1, o piloto norte-americano perdeu o controlo da traseira do seu Williams e bateu nas proteções do circuito neerlandês na curva 2.

Sargeant tem o tempo mais rápido registado neste momento, com 1:15.743s, ainda na fase inicial da fase derradeira da sessão de qualificação. Muitos danos são visíveis do lado direito da frente do Williams.