GP Países Baixos F1: Acidente de Lance Stroll na Q1, Haas com dois carros ‘fora’…

A 15.ª ronda do Campeonato Mundial de Fórmula 1, em Zandvoort, iniciou-se sob condições atmosféricas promissoras, com a pista a atingir os 34 graus Celsius, preparando o cenário para uma sessão de Qualificação (Q1) repleta de ação.

A sessão de Q1 começou com as equipas de topo a tentar passar com apenas um jogo de pneus, enquanto as equipas mais preocupadas com a passagem para a Q2 optaram por dois ou até três jogos. A pista curta de Zandvoort, embora facilitando o regresso às boxes, levantou preocupações com o tráfego, um fator crucial para não comprometer as voltas rápidas.

Acidente de Stroll e surpresas iniciais

Nos primeiros minutos, Lewis Hamilton (Mercedes) estabeleceu o tempo mais rápido, com 1m10.224s, seguido por Bearman (Ferrari) e Leclerc (Ferrari). Contudo, a sessão foi rapidamente interrompida por bandeiras amarelas devido a um incidente com Lance Stroll (Aston Martin).

O piloto canadiano, ao tocar com uma roda na relva, perdeu o controlo do carro, despistou-se na gravilha e embateu nas barreiras. Apesar de conseguir regressar às boxes, o seu carro necessitou de uma nova asa dianteira e de verificações no fundo, pondo fim à sua participação na sessão. David Coulthard, comentador na F1TV, descreveu o incidente como “um erro que um piloto de corrida não deveria cometer”. Stroll acabou por ser um dos eliminados, sem tempo registado.

Ferrari em dificuldades, McLaren em destaque

Enquanto a sessão avançava, a Ferrari enfrentou dificuldades notórias. Apesar de ter utilizado pneus novos no início, os seus pilotos não conseguiram tempos competitivos, com Hamilton a figurar em P11 e Leclerc em P14, necessitando de um segundo jogo de pneus para tentar melhorar.

No entanto, o grande destaque da Q1 foi a McLaren. Lando Norris, com uma volta impressionante de 1m09.469s, liderou a tabela de tempos, com o seu colega de equipa, Oscar Piastri, a assegurar o segundo lugar, apenas a 0.158s de diferença. Ambos os pilotos da McLaren demonstraram um ritmo excecional, mesmo utilizando pneus macios já usados, com Piastri a chegar a liderar a sessão por um breve período antes de Norris o superar. Max Verstappen (Red Bull) ficou em terceiro, também com pneus usados, enquanto Fernando Alonso (Aston Martin) se posicionou em quarto.

Drama na Zona de Eliminação

Nos minutos finais, a temperatura da pista aumentou, e a luta para escapar à zona de eliminação intensificou-se. Bortoleto conseguiu um lugar em P15, enquanto Leclerc melhorou para nono. No final, os pilotos eliminados da Q1 foram Franco Colapinto (16.º), Nico Hulkenberg (17.º), Esteban Ocon (18.º), Ollie Bearman (19.º) e Lance Stroll (20.º). Com a McLaren a dominar claramente esta primeira sessão e as restantes equipas a mostrarem uma competitividade notável, a qualificação promete ser extremamente renhida.

A Haas teve dificuldades aqui durante todo o fim de semana, por isso não foi uma grande surpresa ver os dois carros ficarem para trás. Stroll foi o grande perdedor, já que o seu carro parece capaz não só de ficar entre os 10 primeiros, mas talvez até mesmo na segunda fila.