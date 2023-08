GP Países Baixos F1: A Mercedes está no caminho certo | AutoSport

A Mercedes esteve muito forte em Zandvoort no ano passado, e parece que está novamente no centro das atenções, com George Russell a dizer que foi definitivamente “uma das nossas melhores sextas-feiras” e Lewis Hamilton a acrescentar que “o carro está a sentir-se mais competitivo aqui”.

Se todos tivessem juntado todos os seus melhores mini-setores, Hamilton teria subido um lugar para o terceiro na classificação, com o Silver Arrow a parecer muito forte nas curvas de baixa velocidade que enchem a pista holandesa.

De acordo com os dados disponíveis, a Mercedes é o adversário mais próximo da Red Bull no que diz respeito ao ritmo de uma só volta, com uma diferença de 0,22s, mas uma das três equipas que estão a cerca de três décimos de segundo do ritmo estabelecido pela Red Bull quando falamos de ritmo de corrida.

A equipa estava satisfeita com o seu desempenho com o pneu médio, mas admitiu que tem trabalho a fazer com o macio. E embora saibam que precisam de encontrar consistência nos stints longos, o ritmo “parece estar lá”, deixando a equipa encorajada para o resto do fim de semana que se avizinha.