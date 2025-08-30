GP Países Baixos F1: 5ª pole do ano para Oscar Piastri

Oscar Piastri, da McLaren, garantiu hoje a pole position para o Grande Prémio dos Países Baixos de Fórmula 1, num Q3 eletrizante que viu a equipa de Woking dominar por completo a sessão. O jovem australiano superou o seu colega de equipa, Lando Norris, por uma margem mínima de apenas 0.012 segundos, numa demonstração de força que promete uma corrida emocionante amanhã.

Será que isso é um grande golpe psicológico para Norris, já que o seu companheiro de equipa conquistou a pole position contra todas as expectativas neste fim de semana? Descobriremos amanhã, mas nas quatro edições desta corrida, o homem da pole position venceu todas as corridas…

Contudo, não podemos esquecer que há uma pequena chance de chuva durante a corrida…

Mesmo não tendo conseguido melhorar na sua segunda volta lançada, Oscar Piastri (McLaren) assegurou a sua quinta pole position do ano, nona da McLaren. Piastri, que já não obtinha uma pole desde Espanha, volta a sair na frente, e logo numa corrida em que essa posição é bem importante.

Lando Norris (McLaren) foi segundo a 0.012s e também ele não conseguiu melhorar na sua segunda volta lançada.

Max Verstappen (Red Bull) foi terceiro a 0.2636sna frente de Isack Hadjar (Racing Bulls), que tinha sido sétimo após a primeira série de voltas. Este é a sua melhor qualificação da carreira.

Quinto posto para George Russell (Mercedes), na frente de Charles Leclerc (Ferrari) que passou Lewis Hamilton (Ferrari) na segunda tentativa, seguindo-se no top 10, Liam Lawson (Racing Bulls), Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin) 1.276s.

A terceira e decisiva fase da qualificação começou com uma mistura de estratégias, com alguns pilotos, incluindo Fernando Alonso (Aston Martin), Hadjar (Alpine), e os homens da Ferrari, Lawson (RB) e Carlos Sainz (Ferrari), a optarem por pneus usados nas suas primeiras tentativas. Contudo, foi a McLaren que rapidamente se destacou.

Batalha intensa na pista

Nos primeiros momentos, a luta pela pole concentrou-se entre os dois pilotos da McLaren. Oscar Piastri conseguiu ser mais rápido no primeiro setor, enquanto Lando Norris respondeu no setor intermédio. No final, Piastri estabeleceu uma volta impressionante de 1m08.662s, assumindo a pole provisória, com Norris a seguir de perto.

Max Verstappen (Red Bull), o herói local, começou a encontrar o ritmo do seu carro, mas não conseguiu aproximar-se da dupla da McLaren. O neerlandês posicionou-se em terceiro, a mais de meio segundo dos líderes, deixando claro que a luta pela pole seria um assunto de família na McLaren. George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton (Mercedes) seguiam-se, com os pilotos da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, a mostrarem alguma melhoria.

Últimas voltas e confirmação da McLaren

Com quatro minutos para o fim, todos os pilotos regressaram às boxes para montar pneus novos, preparando-se para as últimas e decisivas tentativas. A tensão era palpável entre a multidão, que esperava as voltas mais rápidas do fim de semana. A McLaren, confiante no seu desempenho, enviou os seus pilotos para a pista antes de alguns rivais, numa clara demonstração de otimismo.

Nas voltas finais, Piastri voltou a mostrar vantagem no primeiro setor, mas Norris recuperou no segundo. No entanto, nenhum dos dois conseguiu melhorar os seus tempos anteriores, e assim, Oscar Piastri confirmou a sua primeira pole position desde o Grande Prémio de Espanha.

Reações Pós-Qualificação

No final da sessão, os pilotos partilharam as suas impressões. Oscar Piastri expressou a sua satisfação, afirmando: “Foi a definição de atingir o pico no momento certo. Estou super feliz com este resultado, mas obviamente os pontos são amanhã. Estava a parecer um fim de semana um pouco complicado até agora, por isso estou feliz com isto. Continuamos a trabalhar. Ainda há algumas coisas para tentar melhorar, mas no geral muito feliz.”

Lando Norris, apesar de reconhecer a proximidade durante todo o fim de semana, não escondeu alguma desilusão: “Sim, um pouco desapontado por não estar na pole. É difícil – tive uma boa volta, mas apenas um pequeno vento de frente na reta e perdi um centésimo. Vamos divertir-nos amanhã. Ambos tivemos partidas terríveis no ano passado, por isso veremos!”

Max Verstappen, por sua vez, mostrou-se contente com a sua performance face às dificuldades iniciais: “Este fim de semana tem sido bastante complicado para nós, mas a Qualificação foi o melhor que me senti em todo o fim de semana. Estou muito feliz com isso, e a energia da multidão tem sido incrível. As McLaren têm sido muito rápidas durante todo o fim de semana, por isso é muito importante focarmo-nos na nossa própria corrida.”

Filme da Sessão

Q1: Acidente de Lance Stroll

A Q1 começou com as equipas de topo a tentar passar com apenas um jogo de pneus, enquanto as equipas mais preocupadas com a passagem para a Q2 optaram por dois ou até três jogos. A pista curta de Zandvoort, embora facilitando o regresso às boxes, levantou preocupações com o tráfego, um fator crucial para não comprometer as voltas rápidas.

Nos primeiros minutos, Lewis Hamilton (Mercedes) estabeleceu o tempo mais rápido, com 1m10.224s, seguido por Bearman (Ferrari) e Leclerc (Ferrari). Contudo, a sessão foi rapidamente interrompida por bandeiras amarelas devido a um incidente com Lance Stroll (Aston Martin).

O piloto canadiano, ao tocar com uma roda na relva, perdeu o controlo do carro, despistou-se na gravilha e embateu nas barreiras. Apesar de conseguir regressar às boxes, o seu carro necessitou de uma nova asa dianteira e de verificações no fundo, pondo fim à sua participação na sessão. David Coulthard, comentador na F1TV, descreveu o incidente como “um erro que um piloto de corrida não deveria cometer”. Stroll acabou por ser um dos eliminados, sem tempo registado.

Enquanto a sessão avançava, a Ferrari enfrentou dificuldades notórias. Apesar de ter utilizado pneus novos no início, os seus pilotos não conseguiram tempos competitivos, com Hamilton a figurar em P11 e Leclerc em P14, necessitando de um segundo jogo de pneus para tentar melhorar.

No entanto, o grande destaque da Q1 foi a McLaren. Lando Norris, com uma volta impressionante de 1m09.469s, liderou a tabela de tempos, com o seu colega de equipa, Oscar Piastri, a assegurar o segundo lugar, apenas a 0.158s de diferença. Ambos os pilotos da McLaren demonstraram um ritmo excecional, mesmo utilizando pneus macios já usados, com Piastri a chegar a liderar a sessão por um breve período antes de Norris o superar. Max Verstappen (Red Bull) ficou em terceiro, também com pneus usados, enquanto Fernando Alonso (Aston Martin) se posicionou em quarto.

Drama na Zona de Eliminação

Nos minutos finais, a temperatura da pista aumentou, e a luta para escapar à zona de eliminação intensificou-se. Bortoleto conseguiu um lugar em P15, enquanto Leclerc melhorou para nono. No final, os pilotos eliminados da Q1 foram Franco Colapinto (16.º), Nico Hulkenberg (17.º), Esteban Ocon (18.º), Ollie Bearman (19.º) e Lance Stroll (20.º). Com a McLaren a dominar claramente esta primeira sessão e as restantes equipas a mostrarem uma competitividade notável, a qualificação promete ser extremamente renhida.

Q2: um Mercedes e um Red Bull fora do top 10

A segunda fase da qualificação (Q2) proporcionou momentos de intensa disputa e algumas surpresas, com Max Verstappen a reafirmar o seu domínio e a McLaren a consolidar a sua forte prestação. A sessão viu a Ferrari a iniciar de forma atípica e a lutar para encontrar consistência, enquanto a luta pela entrada na Q3 se manteve acesa até aos últimos segundos.

A Q2 começou com uma estratégia intrigante por parte da Ferrari, que decidiu enviar os seus pilotos para a pista com pneus usados. Esta abordagem gerou alguma perplexidade e, aparentemente, frustração interna, com os tempos de volta a não corresponderem às expectativas iniciais. Enquanto isso, Max Verstappen (Red Bull) rapidamente impôs o seu ritmo, demonstrando que o seu carro estava a ganhar vida na pista de Zandvoort, garantindo uma vantagem de meio segundo sobre Kimi Antonelli (Mercedes), que se posicionou em segundo. Yuki Tsunoda (RB), George Russell (Mercedes) e Alex Albon (Williams) completavam os primeiros lugares.

A meio da sessão, a McLaren entrou em ação e rapidamente deixou a sua marca. Lando Norris, com pneus novos, registou um impressionante 1m08.874s, estabelecendo um novo ponto de referência. O seu colega de equipa, Oscar Piastri, seguiu de perto, ficando a menos de um décimo de segundo, confirmando a excelente forma da equipa de Woking. Simultaneamente, Lewis Hamilton (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) mostraram melhorias significativas, com Hamilton a subir para quarto e Leclerc para quinto, indicando que a Ferrari, apesar das dificuldades iniciais, estava a começar a encontrar algum ritmo.

A tensão aumentou nos minutos finais, com uma fila de carros a formar-se no final da pit lane, enquanto os pilotos procuravam espaço para as suas últimas tentativas de volta rápida. Alonso (Aston Martin), Lawson (RB), Carlos Sainz (Ferrari), Gabriel Bortoleto (Sauber) e Pierre Gasly (Alpine) estavam na zona de perigo, lutando para evitar a eliminação.

Drama no final: eliminações surpreendentes

Os últimos segundos da Q2 foram dramáticos. George Russell garantiu um lugar em sexto, enquanto Carlos Sainz subiu para oitavo, empurrando Pierre Gasly para fora da Q3. Gabriel Bortoleto melhorou o seu tempo, mas não o suficiente para avançar. Alex Albon, surpreendentemente, não conseguiu melhorar e foi eliminado. Fernando Alonso, no entanto, realizou uma volta crucial, saltando para sétimo e eliminando Yuki Tsunoda. Por fim, uma melhoria de Lawson resultou na eliminação de Kimi Antonelli.

Assim, os pilotos eliminados na Q2 foram: Kimi Antonelli (11.º), Yuki Tsunoda (12.º), Gabriel Bortoleto (13.º), Pierre Gasly (14.º) e Alex Albon (15.º). A sessão deixou claro que, embora Verstappen se mantenha como o homem a bater, a McLaren é uma força a ter em conta, e a Ferrari ainda tem trabalho a fazer para otimizar o seu desempenho neste fim de semana.

Q3: tudo decidido na primeira série

Nas primeiras voltas da Q3, Oscar Piastri (McLaren) deixou Lando Norris (McLaren) a 0.012s, seguindo-se Max Verstappen (Red Bull) a 0.386s, George Russell (Mercedes) a 0.593s, Lewis Hamilton (Ferrari) a 0.864s, Charles Leclerc (Ferrari) a 0.874s, Isack Hadjar (Racing Bulls) a 1.061s, Fernando Alonso (Aston Martin) a 1.276s, Carlos Sainz (Williams) a 1.278s e Liam Lawson (Racing Bulls) a 1.669s.

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA