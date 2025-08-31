GP Países Baixos F1: 1º pódio da carreira para Isack Hadjar, cumpre sonho de infância

Isack Hadjar alcançou um feito notável na sua carreira na Fórmula 1, ao assegurar o terceiro lugar no Grande Prémio, posicionando-se logo atrás de Max Verstappen. Este pódio marca um momento histórico para o jovem piloto, representando o seu melhor resultado na categoria rainha do automobilismo, superando o anterior sexto lugar conquistado no Mónaco.

Em declarações após a corrida, Hadjar não escondeu a sua surpresa e a emoção perante o resultado. “Sinto que é um pouco irreal”, afirmou o piloto, refletindo sobre a dimensão da sua conquista. “O que mais me surpreendeu foi ter conseguido manter-me no quarto lugar durante toda a corrida.” O piloto reconheceu ainda que a sorte esteve do seu lado em parte, referindo-se ao abandono de um adversário. “Infelizmente, para o Lando [Norris], tirámos partido do seu abandono (DNF), mas não cometemos quaisquer erros.”

Hadjar fez questão de realçar o desempenho da sua equipa e a fiabilidade do monolugar ao longo do fim de semana. “O carro esteve impecável durante todo o fim de semana, e estou muito contente comigo próprio, porque maximizei o que tinha, não cometi falhas e garanti o pódio”, acrescentou, visivelmente satisfeito com a sua performance.

A dedicação da equipa foi igualmente sublinhada: “Estou muito feliz pela minha equipa.”

A concretização deste pódio é, para Hadjar, a materialização de uma ambição que o acompanha desde tenra idade. “Estar no pódio foi sempre o meu objetivo desde criança”, revelou o piloto, com um brilho nos olhos. “Este é o meu primeiro passo, o meu primeiro pódio, e espero que muitos mais se sigam.”

A conquista de um primeiro pódio na Fórmula 1 é frequentemente interpretada como um momento charneira na trajetória de um piloto, confirmando o seu potencial e servindo de trampolim para futuras aspirações e a consolidação na elite do desporto motorizado. E é bem capaz de chegar no momento certo, com todas as dúvidas que pairam sobre o segundo carro da Red Bull.