GP Países Baixos de F1, Toto Wolff: Há muita coisa que temos de analisar…”

A Mercedes vinha de uma sequência de três triunfos em quatro corridas, num claro ascendente de forma, mas Zandvoort redundou numa queda muito abrupta, que não se esperava. É verdade que a prestação de Lewis Hamilton foi razoável face a onde se qualificou, e onde partiu devido à penalização que sofreu, do 14º lugar, mas George Russell até arrancou bem, subiu ao terceiro lugar, mas os dois pilotos da equipa terminaram em sétimo (George Russell) e oitavo (Lewis Hamilton) o que está completamente fora do expectável: “Foi um fim de semana totalmente mau, muito surpreendente para nós. Há muita coisa que temos de analisar, porque não se termina em primeiro e segundo há três semanas e depois acabamos em sétimo e oitavo. Há muita coisa que temos de analisar, olhar para os dados e esperar poder responder em Monza. O carro não estava suficientemente bom hoje”, disse.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI