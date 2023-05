GP Mónaco: Regras mais apertadas em períodos de duplas bandeiras amarelas | AutoSport

A FIA introduziu um limite de velocidade para ser cumprido em situações de duplas bandeiras amarelas que entram em vigor na Fórmula 1 a partir do próximo Grande Prémio do Mónaco.

São regras mais restritas e mais claras para o que os pilotos têm de cumprir durante uma situação de perigo iminente em pista, mesmo que em condições de Virtual Safety Car ou com o Safety Car em pista, desde que os comissários estejam a acenar duplas bandeiras amarelas e apenas nessas zonas. Até agora, o código desportivo dizia que os pilotos tinham de “reduzir significativamente a sua velocidade, não ultrapassar e estar preparados para mudar de direção ou parar”. No entanto, com as alterações agora impostas, que tiveram em conta a consulta a pilotos e equipas assim como, a análise a acidentes e situações anteriormente ocorridas, a FIA define a velocidade máxima a que os pilotos estão autorizados a conduzir nas zonas onde são exibidas as duplas bandeiras amarelas e passa essa informação através do ecrã no volante e pelo rádio da equipa.

Como explicou Tim Goss, diretor técnico da FIA, “durante alguns anos, com o Safety Car e o Virtual Safety Car, utilizámos tempos delta, uma referência a um limite de velocidade que temos na pista. Assim, quando há um Safety Car físico ou virtual, os pilotos são informados desse tempo delta no ecrã do painel de instrumentos e por sinais de rádio e têm de manter um valor positivo, o que significa que são mais lentos do que o tempo de referência para a volta. No entanto, há ocasiões em que os carros podem legitimamente aumentar, temporariamente, a sua velocidade para recuperar qualquer tempo que tenham perdido relativamente a essa referência. O que queremos fazer agora é alargar a utilização do conceito de tempo delta para garantir que os carros reduzem [a velocidade] estritamente ao tempo delta necessário quando são mostradas bandeiras duplas amarelas sob um Safety Car Virtual ou Safety Car, por isso estamos a introduzir um limite de velocidade de referência dedicado na área onde essas bandeiras são mostradas”.

Esta alteração das regras, tenta impossibilitar, por exemplo, que um piloto possa exceder a velocidade de segurança quando está atrasado numa situação de entrada do Safety Car, tentando alcançar o resto do pelotão. Como ainda aconteceu com Pierre Gasly no GP do Japão em 2022. A medida agora apresentada, tenta ainda reduzir a necessidade de interromper a corrida em certos acidentes com as bandeiras vermelhas.

Foto: Eric Alonso/Getty Images/Red Bull Content Pool