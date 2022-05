GP Mónaco: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Charles Leclerc começou a corrida do GP do Mónaco na liderança, perdeu a posição para o seu companheiro de equipa Carlos Sainz, na sua primeira paragem e nunca mais conseguiu recuperar o posto. Uma má decisão estratégica da Ferrari retirou a possibilidade do monegasco vencer em “casa”, onde até estava a ser o piloto mais forte do fim de semana.

Venceu Sergio Pérez que “vingou” o que se passou em Espanha e comprovou à equipa que pode ser mais do que um mero “wingman”. Por seu lado, Max Verstappen não perdeu pontos para o rival direto na luta pelo título, mesmo nunca tendo estado completamente à vontade nas ruas monegascas.

O que queremos saber é quem foi o Melhor Piloto do Dia para os nossos leitores no GP do Mónaco. Pode ainda utilizar a caixa de comentários para complementar a sua resposta.

