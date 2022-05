GP Mónaco: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

Charles Leclerc começou a corrida do GP do Mónaco na liderança, perdeu a posição para o seu companheiro de equipa Carlos Sainz, na sua primeira paragem e nunca mais conseguiu recuperar o posto. Uma má decisão estratégica da Ferrari retirou a possibilidade do monegasco vencer em “casa”, onde até estava a ser o piloto mais forte do fim de semana.

Venceu Sergio Pérez que “vingou” o que se passou em Espanha e comprovou à equipa que pode ser mais do que um mero “wingman”. Por seu lado, Max Verstappen não perdeu pontos para o rival direto na luta pelo título, mesmo nunca tendo estado completamente à vontade nas ruas monegascas.



O piloto mais votado pelos leitores AutoSport foi Sergio Pérez. O vencedor da prova recebeu 51.8% dos votos, o que confirma a boa exibição do mexicano. Charles Leclerc foi o segundo mais votado (14.6%), seguido de Carlos Sainz (8.8%), Fernando Alonso (8%) e Pierre Gasly (5.1%).

VOX POP

Cágado1

No Mónaco a circunstâncias da corrida na maior parte das vezes são mais importantes que a qualidade od piloto. No domingo Pérez esteve excelente, Sainz usou a cabeça (é bom ver que mesmo com a pressão que tem tido teve essa clama), Leclerc fez tudo certo, Russell, Norris, Alonso… Verstappen talvez tenha estado um niquinho aquém. Não houve um estrela no fim do pelotão. Acho que faço um ‘X’, estilo totobola.

917/30

Sem os erros da Ferrari a vitória seria (merecidamente) de Leclerc, a verdade é que Checo esteve muito bem, pelo que tem o meu voto!

Pity

Gasly. Autor de duas excelentes ultrapassagens, numa pista em que as ditas são uma raridade.

Patucho10

Na minha opinião Carlos Sainz e Perez.

O Carlos porque com toda adversidade que tem enfrentado nos últimos tempos, podia uma vez mais errar ao estar sobre pressão, mas não errou e mostrou -se o mais lúcido em prova, com a sua avaliação para o seu engenheiro aconselhando esperar e passar para pneus slick.

O Perez porque fez um fim de semana excelente e a vitoria foi a cereja no topo do bolo.