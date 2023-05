GP Mónaco: Frédéric Vasseur nega oferta a Lewis Hamilton | AutoSport

O chefe de equipa da Ferrari quis acabar com a especulação em torno de uma possível oferta de contrato da estrutura italiana a Lewis Hamilton, afirmando que não houve sequer qualquer negociação com o piloto britânico.

No princípio desta semana surgiram os rumores que davam conta de uma proposta da Ferrari de 40 milhões de libras esterlinas para convencer Lewis Hamilton a mudar-se de Brackley para Maranello. Segundo o Daily Mail, a proposta estaria a ser preparada e John Elkann, CEO da Exor (que detém a Ferrari) já teria iniciado contactos com o piloto britânico. A especulação levou Toto Wolff, que tenta renovar com Hamilton, a afirmar à publicação austríaca oe24, que “estes rumores surgem de dois em dois anos quando temos de assinar um novo contrato, mas nada disso é verdade. Estamos a discutir as coisas normalmente, sem qualquer pressão de tempo”.

No Mónaco, preparando a próxima prova da temporada da Fórmula 1, Vasseur explicou que “não estamos a preparar uma oferta a Lewis, não o fizemos. Não tivemos nenhuma discussão. Acho que todas as equipas da grelha gostariam de ter Hamilton em algum momento”.

Apesar de garantir não ter começado qualquer negociação com o piloto britânico, Vasseur salientou que “gostaria de ter discutido com Hamilton nos últimos 20 anos e não quero deixar o poder fazer só porque vocês estão a perseguir-me”.

Sobre o mesmo tema, Hamilton quis esclarecer na conferência de imprensa da FIA antes do Grande Prémio do Mónaco que “naturalmente, quando se está a negociar um contrato, há sempre especulações. Em última análise, a não ser que o ouçam de mim, é o que é”. O piloto disse ainda que os rumores surgiram porque “com o cancelamento da corrida [em Imola]”, alguns jornalistas presentes na conferência de imprensa “se tenham aborrecido”.

O piloto da Mercedes revelou que as duas partes estão “quase a chegar ao fim” na renovação do contrato.