GP Mónaco F2: Liam Lawson perde vitória por irregularidades técnicas | AutoSport

Liam Lawson perdeu a vitória na segunda corrida sprint de F2 do fim de semana no Mónaco. O piloto da Hitech GP venceu de forma brilhante a segunda prova depois de uma espetacular ultrapassagem a Oscar Piastri mas as verificações pós-corrida mostraram ilegalidades no monolugar de Lawson.

Foi considerado que o piloto utilizou um mapa de acelerador ilegal durante a partida da corrida.

O resultado promove Dan Ticktum a vencedor, segunda vitória em F2, primeira para Carlin e primeira em 2021. Também promove Piastri para segundo e Juri Vips ao seu primeiro pódio da temporada.

“Os comissários examinaram as provas de dados. Convocaram e ouviram o piloto e o representante da equipa e o delegado técnico da FIA. Um mapa definido de acelerador programado deve ser utilizado durante todas as voltas de formação e largadas até a velocidade do carro atingir 50 km/h.“

“O carro 7 [Lawson] utilizou um mapa de acelerador diferente no início da corrida. Tendo considerado extensivamente o assunto, os comissários determinaram que o Carro 7 estava, portanto, a violar os regulamentos técnicos e está, portanto, desclassificado dos resultados da corrida dois”.