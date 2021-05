GP Mónaco F1, volta 60: Max Verstappen a caminho da vitória | AutoSport

Max Verstappen continua na frente da corrida e a gerir, com Carlos Sainz por perto.

Verstappen começou a gerir o andamento a meio da corrida, com Carlos Sainz a aproximar-se, Norris a alguma distância mas não muito longe e Pérez também a aproximar-se do McLaren.

Na volta 55, Verstappen queixava-se do funcionamento do seu sistema híbrido, enquanto Carlos Sainz começava a pressionar mais Verstappen na tentativa de agitar as águas. Norris dizia que o carro estava horrível de guiar, com Pérez a tentar aproximar-se do McLaren.

Para já tudo parece estável, mas um pequeno erro pode mudar tudo.