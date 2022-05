GP Mónaco F1, volta 20: Carlos Sainz na liderança, mas ainda com pneus de chuva | AutoSport

Carlos Sainz lidera o pelotão com 20 voltas passadas, mas Pérez, Leclerc e Verstappen já pararam para trocar os pneus de chuva por intermédios.

Após as primeiras 10 voltas da corrida, os pneus intermédios começaram a ser mais rápidos que os de chuva. Gasly aproveitou esse facto para passar Guanyu Zhou na volta 13 e subiu ao 13º posto da classificação. Na frente da corrida, Ferrari e Red Bull não pareciam interessadas ainda em montar o composto intermédio nos seus carros.

Gasly, depois de passar por Zhou, pressionou Daniel Ricciardo logo depois. Na volta 14, o francês saiu melhor na zona da Tabacaria e subiu mais um posto, passando pelo piloto da McLaren. O piso estava a secar muito rapidamente e Gasly ganhou muito terreno em poucas curvas.

Carlos Sainz pediu à equipa para passarem dos pneus de chuva diretamente para pneus slicks, enquanto Lewis Hamilton trocou para pneus intermédios.

Na volta 16, a Red Bull chamou Sergio Pérez para trocar para pneus intermédios, saindo atrás de Lando Norris, que parou na volta seguinte.

A Ferrari, ao contrário do pedido de Sainz, avisou-o que iria entrar na box, mas o piloto espanhol questionou essa jogada estratégica e a equipa mandou-o ficar em pista. No entanto, chamaram Charles Leclerc e Sergio Pérez passou pelo monegasco na saída da via das boxes.

Lewis Hamilton tentou ultrapassar Esteban Ocon na curva 1, mas o piloto francês fechou a porta e houve um toque entre ambos.