GP Mónaco F1, volta 10: Os 4 primeiros distanciam-se dos restantes | AutoSport

Charles Leclerc continua a liderar o pelotão nas primeiras 10 voltas, sem alterações nos lugares da frente. Os 4 primeiros classificados têm já uma grande margem para Lando Norris e George Russell. A grande dúvida agora é saber quando os pneus intermédios devem ser montados nos líderes do pelotão

Nicholas Latifi bateu contra as proteções do circuito no gancho do hotel ainda com o Safety Car em pista e Lance Stroll tem um furo por um toque em Massenet e teve de parar na box para trocar de pneus.

No final da volta 2, o Safety Car saiu de pista e Pierre Gasly, Latifi e Mick Schumacher mudaram para pneus intermédios. Sem ninguém arriscar qualquer manobra de ultrapassagem, Charles Leclerc abriu alguma margem para Carlos Sainz.

Na volta 6, Sebastian Vettel foi ultrapassado por Esteban Ocon, depois do piloto alemão ter bloqueado na curva 1, na mesma altura em que Gasly – com pneus intermédios – completou a melhor volta. Na passagem seguinte, Carlos Sainz fez um tempo melhor que Gasly, mas Vettel e Yuki Tsunoda pararam para trocar os pneus de chuva por intermédios.

George Russell está a pressionar Lando Norris, que tem algumas dificuldades para acompanhar Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Pérez e Max Verstappen.