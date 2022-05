GP Mónaco F1, Valtteri Bottas: “por alguma razão o carro não é rápido aqui” | AutoSport

Prometia muito, mas Valtteri Bottas e a Alfa Romeo vão arrancar apenas da 15ª posição para o GP do Mónaco de Fórmula 1, depois duma sessão em que o piloto diz que não sabem muito bem porquê o carro não ‘funcionou’ como nas outras pistas: “Não me parece que tenha a ver alguma coisa com o facto do dia de ontem ter ficado ausente no TL1, por alguma razão o carro não é rápido aqui, o que é confuso, porque pensei que pudesse ser. A última volta foi no limite, foi uma boa volta, portanto foi confuso ter ficado de fora da Q3” começou por dizer Bottas, que não tem explicação para a falta de andamento: “pode ser algo mecânico, aqui há muitos ressaltos nesta pista, cambers, é difícil para todos, mas é algo que temos de perceber, a razão de não ter feito melhor”, disse.