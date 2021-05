GP Mónaco F1, Valtteri Bottas: “Não vai ser apenas entre duas equipas” | AutoSport

Não foi o começo do GP do Mónaco que Valtteri Bottas desejaria, tendo terminado em 6º no TL1 e 5º no TL2. Ainda assim, o finlandês diz que o fato de Ferrari e Red Bull estarem fortes, “deverá ser divertido” na corrida.

“Ainda me falta um pouco de frente nesta pista. Tivemos problemas semelhantes em outras pistas no meio das curvas. Aqui há quase apenas curvas lentas. Se faltar sensação no eixo dianteiro aqui, quer se vire ou não, então perde-se muito tempo na volta”, explicou Bottas.

“Também sinto o carro bastante rígido nas curvas, o que é bastante irritante. Temos de olhar para isso também. A Ferrari parece muito rápida e o mesmo acontece com a Red Bull. Portanto, não vai ser apenas entre duas equipas. Deverá ser divertido”.