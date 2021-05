GP Mónaco F1. Valtteri Bottas: ” Foi um grande erro que não deveria ter acontecido” | AutoSport

Não é a primeira vez que Valtteri Bottas tem problemas nas paragens nas boxes e geralmente, quando acontecem, custam muito caro ao piloto finlandês. Bottas não sabe ainda o que se passou, mas afirmou que a equipa tem de aprender com o sucedido:

“Para ser honesto, não sei o que se passou no pitstop, ainda não sei se foi um erro humano ou um problema técnico. Mas, em todo o caso, precisamos de aprender com isso. É um grande erro da nossa parte e não deveria acontecer. Penso que de outra forma poderíamos ter lutado pela vitória, Red Bull e Max[Verstappen] foram realmente rápidos, por isso teria sido difícil, mas pelo menos poderíamos ter conseguido um segundo lugar hoje com bons pontos. Max foi rápido e penso que conseguiram que o pneu macio durasse um pouco mais no primeiro stint e uma vez que se colocam os pneus duros, pouco mais pode acontecer. Não sei. Nunca saberemos se poderíamos ter tentado a vitória ou não”.