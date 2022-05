GP Mónaco F1: Uma paragem para esta tarde | AutoSport

Não se esperam surpresas para esta tarde, quanto a estratégias. Com a baixa degradação das borrachas e a dificuldade em ultrapassar as equipas querem perder o menos tempo possível nas boxes e, como tal a estratégia de uma paragem será a preferida.

O momento da paragem é que pode ser diferenciador, com os Safety Cars a poderem influenciar. Dada a baixa degradação e com a grande maioria das equipas a optar pelos compostos mais macios no arranque, espera-se que as equipa façam stints de aproximadamente 20 voltas com os mais macios, para depois trocar para pneus duros. Começar com médios pode ser uma solução, para prolongar o primeiro stint até as 30 volta mas a vantagem de largar com macios e ganhar lugares no arranque deverá afastar as equipas desta opção.

Se o Safety Car entrar nas primeiras voltas não deveremos ver equipas a tentar arriscar colocar logo os pneus duros. A degradação que as borrachas duras têm mostrado, não permitem que se faça a distância quase toda de corrida, pelo que as equipas terão de esperar por nova oportunidade se as primeiras voltas derem Safety Car. Só quem larga do fundo do pelotão e quiser tentar algo diferente poderá arriscar largar com médios ou até duros para tentar a sua sorte no final da prova.

Quanto à chuva, não deveremos ter surpresas esta tarde.