GP Mónaco F1: Toto Wolff duvida de bom resultado | AutoSport

Apesar da Mercedes ter conseguido um bom resultado em Espanha, depois do desenvolvimento do W13, o responsável máximo da estrutura avisa ter as baixas expectativas para um bom resultado no GP do Mónaco.

Toto Wolff não tem a certeza de que a equipa seja competitiva no Mónaco, dado que tem lutado nas ruas do Principado nos últimos anos.

“O Mónaco nem sempre tem sido a nossa pista mais feliz e não temos sido fortes em curvas de baixa velocidade, como vimos em Barcelona. Até agora, este ano vimos que tudo pode acontecer e vamos procurar maximizar todas as oportunidades”, admitiu Wolff, acrescentando que: “As minhas expectativas são inferiores às de qualquer outro circuito. Será, pelo menos, um ponto de aprendizagem”.

Não é apenas no Mónaco que os responsáveis da Mercedes mantêm as expectativas em baixa. James Vowles, o estrategista da equipa, deixou o aviso que a recente subida de forma do carro foi apenas numa pista, não significando que todos os problemas estão resolvidos.

“Há muito para compreendermos e aprender”, disse Vowles. “O que posso dizer é que demos um passo definitivo, um passo na nossa compreensão e no desenvolvimento do que colocamos em pista. E podemos construir sobre isso. Vamos avançar a partir de onde estamos agora, mas será uma viagem, não vai acontecer da noite para o dia”, concluiu o engenheiro da Mercedes.