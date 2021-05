GP Mónaco F1: Toto Wolff coloca favoritismo na Red Bull | AutoSport

É chegado o fim de semana do GP do Mónaco e a luta entre Mercedes e Red Bull vai para um novo capítulo. Na opinião de Toto Wolff, os Bull´s têm o favoritismo do seu lado.

“As primeiras corridas proporcionaram-nos tanto batalhas de roda com roda como batalhas estratégicas pela vitória”, disse Wolff na antevisão do GP de Mónaco da Mercedes. “A Espanha esteve longe de ser um fim-de-semana perfeito para nós e houve muito a aprender mas no entanto, recuperar como o fizermos foi um resultado muito forte e do qual nos podemos orgulhar como equipa. “

“Não há realmente nenhuma corrida como esta [Mónaco] e fez muita falta no ano passado – mal podemos esperar para estar de volta à ação nas ruas de Monte Carlo!” acrescentou o austríaco.

“É um fim-de-semana único e intenso para os pilotos e para a equipa, sem margem para erros. Nós adoramos o desafio! O Mónaco é uma pista de elevada exigência aerodinâmica e sabemos que essa é um ponto forte da Red Bull. Foram muito rápidos no sector três em Espanha e isso é muitas vezes um bom indício de um forte desempenho no Mónaco.“

“Assim, vamos para o fim-de-semana sabendo que eles são a equipa a vencer, ao mesmo tempo que sabemos que também vamos enfrentar uma forte concorrência de outras equipas. Mas, tal como na época até agora, estamos a gostar da caçada”.

“A última vez que estivemos a correr no Mónaco foi pouco depois da morte do Niki [Lauda]. Portanto, ele também não estará longe dos nossos pensamentos este ano”.