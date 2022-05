GP Mónaco F1, TL3: Sergio Pérez “endiabrado” bate os Ferrari e Verstappen | AutoSport

Sergio Pérez foi o piloto mais rápido da derradeira sessão de treinos livres do GP do Mónaco, batendo por 0.041s o piloto que era o favorito à pole position depois do dia de ontem, Charles Leclerc. Carlos Sainz foi o terceiro mais rápido e Max Verstappen repetiu o quarto posto da tabela de tempos de ontem e ficou a 0.405s do seu companheiro de equipa.

No chamado “segundo pelotão”, Pierre Gasly e Lando Norris voltaram a discutir o quinto lugar da tabela de tempos, desta vez com vantagem para o piloto francês da AlphaTauri, por apenas 0.016s.

Lewis Hamilton conseguiu terminar a sessão com o sétimo melhor tempo, mas a 0.899s de Pérez, com Kevin Magnussen e George Russell nas posições seguintes.

Fernando Alonso fechou o top 10 do treino livre 3, a 1.109s do melhor tempo.

A qualificação realiza-se às 15h00 (em Portugal continental) e adivinha-se uma luta acesa entre Ferrari e Red Bull pela pole position.

Destaques:

Na discussão da liderança do “segundo pelotão”, Pierre Gasly e Lando Norris voltaram a afirmarem-se como favoritos, longe dos seus companheiros de equipa. Lewis Hamilton e George Russell, com mais dificuldade no W13 do que os adversários sentiam nos seus monolugares, estão por perto.

A Haas deu um pequeno passo em frente desde ontem, conseguindo Kevin Magnussen estar na discussão das melhores posições do “segundo pelotão”. O que a Haas conseguiu, a Alfa Romeo parece não ter conseguido e Valtteri Bottas – o piloto mais rápido da equipa – ficou quase a 0.7s de Gasly, o melhor dos “outros”, fora dos dez mais rápidos (14º) e com Yuki Tsunoda, Mick Schumacher e Sebastian Vettel à sua frente. Para já, é um fim de semana dececionante para Bottas, quando comparado com os anteriores.

Destaque ainda para a melhoria no andamento de Fernando Alonso, que fechou o top 10, enquanto o seu companheiro de equipa não saiu das últimas posições da grelha, ficando inclusivamente atrás de Alexander Albon aos comandos do Williams.

Também Daniel Ricciardo, que está sob pressão, terminou muito longe do seu companheiro de equipa e do top 10, mas terá necessitado de rodar mais em simulação de corrida por ter falhado parte do treino de ontem.

Filme da sessão:

Nos primeiros momentos da sessão de treino não existiam muitos pilotos em pista e Fernando Alonso liderava a tabela de tempos com o crono 1:15.8s, com pneus macios.

Sem surpresas, Daniel Ricciardo saiu imediatamente para a pista depois do acidente no segundo treino de ontem. Alonso melhorou o seu registo inicial, com o tempo de 1:14.757s.

Carlos Sainz tratou de assinar o melhor registo da tabela de tempos já depois dos primeiros dez minutos de treino, com o crono de 1:14.114s, tendo sido batido pouco depois pelo seu companheiro de equipa, Charles Leclerc que baixou o tempo para 1:14.008s.

Com a saída dos pilotos da Red Bull para a pista, Max Verstappen colocou-se no terceiro lugar da tabela de tempos e Sergio Pérez no quarto, relegando Alonso para quinto.

Enquanto isso, Leclerc melhorou o seu tempo, mesmo depois de não conseguir melhorar o seu registo no setor intermédio, estabelecendo o crono de 1:13.647s, o primeiro piloto a baixar para o segundo 13.

Lando Norris subiu ao quinto lugar da tabela de tempos (+0.613s), enquanto Pierre Gasly não conseguiu melhor tempo do que Alonso e Bottas. Max Verstappen melhorou todos os seus setores e ficou a 0.038s de Leclerc no segundo posto.

Alexander Albon, Nicholas Latifi e Lance Stroll eram os únicos pilotos em pista com pneus médios, quando os restantes estavam já em simulações de qualificação.

Leclerc voltou a baixar o seu tempo, passando para 1:13.434s, mas os dois pilotos da Red Bull completaram as suas voltas com tempos mais baixos. Sergio Pérez passou a liderar a tabela de tempos com 1:12.297s e Verstappen no segundo lugar a 0.125s do companheiro de equipa. Em resposta, o monegasco da Ferrari rodou a volta seguinte com o mesmo tempo de Pérez. Assim, Pérez passava a liderar, seguido de Leclerc e Verstappen, com Sainz e Gasly a fecharem o top 5. O piloto francês da AlphaTauri melhorou o seu registo e ultrapassou o britânico da McLaren na tabela de tempos.

Na frente os pilotos não levantavam o pé e Leclerc passou novamente para a frente da tabela de tempos, com o registo 1:12.885s e Verstappen tentou responder, com um bom primeiro setor, mas não conseguiu melhorar o seu tempo.

Lando Norris confirmou o bom andamento de sexta-feira, estabelecendo o terceiro melhor registo, ficando a 0.341s do tempo de Leclerc, numa altura em que mais pilotos entravam em simulações de qualificação.

Kevin Magnussen passou para o sexto posto da tabela de tempos, melhor que Sainz, a 0.551s do líder naquela altura, enquanto Gasly subiu para o terceiro posto (+0.325s).

A menos de 15 minutos para o final da sessão de treino, Verstappen ficou a 0.316s de Leclerc, que não conseguiu melhorar o seu tempo de referência.

Lewis Hamilton com uma decepcionante volta, não foi além do 14º tempo, e na frente os tempos baixavam de novo. Carlos Sainz fez melhor tempo que Leclerc, com o crono 1:12.846s e Verstappen passou para o segundo posto. No entanto, Sergio Pérez recuperou a liderança da tabela de tempos (1:12.777s).

Leclerc não se ficou e baixou o seu tempo para 1:12.702s, voltando a ocupar o lugar de destaque da tabela de tempos, com resposta por parte do piloto mexicano da Red Bull, que confirmou estar mais rápido do que Verstappen e os dois Ferrari, com o tempo de 1:12.554s.

Muito perto do fim da sessão, Charles Leclerc o que parecia ser a machadada final na tabela de tempos, passando de novo para o topo da tabela com o crono 1:12.517s. O problema é que Pérez estava “endiabrado” e bateu por 0.041s o tempo do monegasco, com 1.12.476s.