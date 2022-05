GP Mónaco F1, TL2: Charles Leclerc volta a ser o mais rápido | AutoSport

Charles Leclerc repetiu o feito de ser o piloto mais rápido no treino livre do GP do Mónaco, com o tempo de 1:12.656s. Desta vez, Carlos Sainz foi o segundo piloto mais rápido (+0.044s) e a Ferrari parece mais forte e com capacidade de obter a pole position na qualificação de amanhã.

Sergio Pérez foi o terceiro piloto mais rápido, a 0.379s do tempo de Leclerc, enquanto Max Verstappen voltou a estabelecer o quarto melhor tempo.

No “segundo pelotão”, a McLaren voltou a ser a mais rápida, mas terá muito trabalho pela frente, depois do acidente de Daniel Ricciardo ainda na primeira metade do treino. Sem isso, a equipa de Woking parece estar rápida, assim com a AlphaTauri.

Destaques:

A pole position deverá ser discutida entre os pilotos da Ferrari e Red Bull, com alguma vantagem para Charles Leclerc e Carlos Sainz. Entre os pilotos da Red Bull, Sergio Pérez foi mais rápido nas simulações de qualificação do que Max Verstappen e pode provocar uma surpresa amanhã.

Um bom sinal foi o comportamento dos pneus macios com os carros com pouco combustível. Os pilotos foram capazes de completar um bom número de voltas com tempos rápidos sem os compostos perderem muito do desempenho.

A McLaren voltou a provar que estará na disputa pelo melhor posto na qualificação do “segundo pelotão” – desta vez apenas com Lando Norris, porque Daniel Ricciardo teve um acidente na primeira metade do treino – tendo por companhia Pierre Gasly da AlphaTauri e George Russell da Mercedes. Desta feita, Fernando Alonso conseguiu estabelecer uma volta rápido que o incluiu entre os dez mais rápidos da sessão, no entanto a mais de um segundo do melhor tempo. O MCL36 da McLaren e o AlphaTauri AT03 parecem mais talhados para o traçado monegasco do que o Alpine A522.

Sebastian Vettel voltou a terminar o treino no top 10, embora mais longe do tempo de Charles Leclerc, mas é uma boa resposta do piloto alemão ao desempenho em Espanha.

Kevin Magnussen foi o piloto mais rápido da Haas, que voltou a ficar fora dos dez pilotos mais rápidos, com Mick Schumacher a conseguir aproveitar toda a sessão de treinos ao contrário do que aconteceu na sessão anterior.

A Alfa Romeo mantém-se também fora do top 10, mas Valtteri Bottas – o piloto mais rápido da equipa suíça – esteve a fazer o trabalho que foi impedido de fazer durante a manhã e rodou várias voltas com pneus médios, pensando mais na corrida do que na qualificação. Esse trabalho deverá acontecer amanhã, mas é claro que Bottas está a correr contra as adversidades para tentar uma boa posição na grelha de partida, podendo tirar partido do rápido C42.

Lewis Hamilton teve menos queixas em relação à oscilação neste treino, mas ainda assim ficou muito longe do tempo do seu companheiro de equipa e ocupou apenas o 12º lugar da tabela de tempos. Espera-se muito trabalho para o britânico no treino de amanhã, visto que parece ser possível um lugar entre os dez primeiros, tendo em conta o que mostrou Russell.

Alexander Albon conseguiu terminar o treino com um tempo mais rápido do que Guanyu Zhou, Lance Stroll, Mick Schumacher, Esteban Ocon e o seu companheiro de equipa, Nicholas Latifi, ocupando o 14º lugar. No entanto, Schumacher e Ocon parecem ter carros mais rápidos para ocuparem outro lugar amanhã na qualificação.



Filme da sessão:

A Alfa Romeo conseguiu resolver os problemas no Alfa Romeo C42 de Valtteri Bottas, mas segundo algumas informações não confirmadas, teve de trocar o MGU-K, assim como aconteceu com Mick Schumacher.

Max Verstappen e Lando Norris rodaram ambos com um conjunto novo de pneus Pirelli médios para iniciar a segunda sessão de treinos e o piloto da Red Bull foi o primeiro piloto mais rápido, com o britânico logo atrás.

Sergio Pérez conseguiu melhor tempo que o seu companheiro de equipa e passou para o topo da tabela de tempos com o crono de 1:14.001s. Charles Leclerc passou para o terceiro posto da tabela, estando a rodar várias voltas rápidas com pneus duros, algo que não fez na primeira sessão de treinos livres.

Apenas com 15 minutos decorridas da sessão, Daniel Ricciardo perdeu o controlo do MCL36 e bateu nas proteções do circuito monegasco, obrigando à interrupção da sessão. Com o tempo sempre a contar e a passar, as equipas regressaram à pista pouco tempo depois prontas para começarem as simulações de qualificação.

Ricciardo emerges from the cockpit after radioing his McLaren team to say that he's unhurt#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/d2lJ1X0q0t May 27, 2022

Valtteri Bottas era uma das exceções, visto que perdeu grande parte do primeiro treino, o finlandês veio para a pista com pneus médios e continuou a recolher informações para a equipa.

Com pneus macios montados na maioria dos pilotos, os tempos foram baixando e Fernando Alonso passou para o topo da tabela de tempos, sendo depois batido por Max Verstappen e Sergio Pérez, com vantagem para o mexicano por 0.031s. Nesta altura Kevin Magnussen passou para quinto, antes de George Russell rodar mais rápido do que Alonso e passar para o terceiro posto.

Com 30 minutos para o final da sessão, também com pneus macios, Leclerc bateu por 0.199s o tempo de Pérez e passou a ser o piloto mais rápido do treino.

Pierre Gasly, Guanyu Zhou e Bottas mantinham-se em pista com pneus médios.

Verstappen e Leclerc discutiram a liderança da tabela de tempos, com vantagem para o monegasco da Ferrari, que estabeleceu o tempo em 1:12.764s, seguido depois por Carlos Sainz (+0.302s). Verstappen passou a ocupar o terceiro lugar, enquanto Pérez era quarto e Russell quinto.

Lando Norris, que trocou pneus médios pelos macios, obviamente melhorou o seu melhor registo e passou a ocupar o quarto lugar na tabela de tempos, enquanto Leclerc melhorou o seu registo, passando a ser de 1:12.656s.

Quem melhorou também o seu tempo foi Pérez, que passou para segundo a 0.379s da volta de Leclerc. O segundo lugar do mexicano demorou pouco tempo a ser ultrapassado, já que Carlos Sainz passou a ficar a 0.221s do seu companheiro de equipa.

Nos últimos 20 minutos da sessão, Bottas trocou os pneus médios por um conjunto de macios, mas não foi além do 13º tempo (1:14.468s).Carlos Sainz voltou a melhorar o seu registo e ficou a 0.044s do companheiro de equipa, mesmo com o melhor segundo setor de toda a sessão e o seu melhor registo no terceiro e último setor.

Um incidente entre Kevin Magnussen e Yuki Tsunoda será investigado no final da sessão.

Até ao final, os pilotos e equipas aproveitaram para voltar às simulações de corrida e os tempos não sofreram muitas alterações.