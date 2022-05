GP Mónaco F1, TL1: Ferrari e Red Bull no topo da tabela de tempos | AutoSport

Charles Leclerc foi o piloto mais rápido na primeira sessão de treinos do GP do Mónaco com o tempo 1:14.531s, deixando Sergio Pérez a +0.039s e Carlos Sainz a +0.070s. Max Verstappen fechou os quatro mais rápidos a 0.181s do tempo do piloto monegasco. Não foram muitas as surpresas no topo da tabela de tempos e parece haver ainda muito jogo escondido entre os pilotos da Ferrari, que ao contrário dos seus rivais diretos, não experimentaram outro composto de pneus que não fosse o médio.

A McLaren – Lando Norris esteve ao volante do MCL36 mesmo estando ainda a tratar a amigdalite – e Pierre Gasly da AlphaTauri terminaram o primeiro treino na frente do “segundo pelotão”, depois de uma sessão menos boa da Alpine e Haas, para além de problemas – novamente – no Alfa Romeo de Valtteri Bottas, que o impediu de estar em pista na maioria dos 60 minutos de duração da sessão.

Lewis Hamilton queixou-se da oscilação sentida no traçado monegasco, o que pode significar problemas para a equipa que tinha apresentado melhorias de andamento na ronda anterior.

Destaques:

Na frente, nada de novo. Os Red Bull estão rápidos assim como os dois Ferrari, no entanto Carlos Sainz parece decidido a responder ao mau momento que está a viver. As diferenças entre os quatro carros foram muito curtas no primeiro treino, aumentando o “suspense” sobre quem conquistará a pole position.

Bom treino dos dois pilotos da McLaren. Para uma equipa que teria, à partida, problemas nas curvas lentas do Mónaco, terminarem na frente do “segundo pelotão”, o que é um bom sinal para começar o desafio monegasco. Em sentido contrário, Valtteri Bottas que perdeu quase todo o treino com problemas, ao que parece, de travões no Alfa Romeo C42. Na mesma situação esteve Mick Schumacher que após o problema sentido problemas na caixa de velocidade, não regressou à pista e com isso tempo útil na preparação do GP do Mónaco.

Pierre Gasly, após um menos bom GP de Espanha, terminou a primeira sessão de treinos com o sexto tempo e separou os dois McLaren. Estas duas equipas fecharam o primeiro treino a liderar o “segundo pelotão”, enquanto a Alpine e Haas tiveram uma sessão recatada e fora dos dez mais rápidos.

Na Mercedes, que se apresenta no Mónaco com as expectativas em baixo, conforme afirmou Toto Wolff, George Russell foi o piloto mais rápido, mas mesmo assim com um registo abaixo dos dois pilotos da McLaren e de Pierre Gasly. Hamilton esteve sempre desconfortável no treino e fechou o top 10, atrás do nono tempo de Sebastian Vettel.

Filme da sessão:

Nicholas Latifi foi o último piloto a sair da box para a pista, enquanto Charles Leclerc foi o primeiro a estabelecer o primeiro tempo mais rápido, com o tempo em 1:17.993s com pneus médios. O seu colega de equipa, Carlos Sainz bateu o tempo do monegasco, também com pneus médios, baixando para 1:17.123s. Os pilotos da Ferrari eram os únicos com pneus médios em pista, enquanto todos os outros tinham montado pneus duros.

Os pilotos da McLaren, deram nas vistas e melhoraram o tempo de Sainz, mas numa altura em que os tempos estavam a baixar de volta para volta, Leclerc e Max Verstappen, e depois Sainz, passaram para a frente da tabela de tempos.

Com 10 minutos passados na sessão, Lewis Hamilton queixou-se de “porpoising” à equipa, quando ocupava o quinto tempo mais rápido.

No mesmo momento em que Max Verstappen melhorava o tempo de Leclerc (1:15.327s), ainda com pneus duros, o piloto da Ferrari falhou a travagem em Sainte Devote e teve de sair da pequena escapatória para regressar à pista.

Passados 15 minutos da sessão de treinos livres, Valtteri Bottas e Nicholas Latifi eram os únicos pilotos sem tempo estabelecido.

Mick Schumacher obrigou à suspensão momentânea da sessão, depois de ter problemas de caixa de velocidade no Haas e não conseguir entrar no pitlane, ficando atravessado nessa zona impedindo a entrada dos adversários. A pronta resposta dos comissários de pista, ao recuperar o Haas VF-22, fez com que a paragem fosse de poucos minutos.

À passagem pelos 30 minutos da sessão, Max Verstappen liderava a tabela de tempos com o tempo 1:15.327s, seguido por Lewis Hamilton (+0.172s) e Daniel Ricciardo. Charles Leclerc e Lando Norris fechavam o top 5.

Instantes depois, Lance Stroll queixou-se de falta de aderência nos pneus dianteiros, pedido para regressar à box e Lando Norris, com pneus médios, passou a liderar a tabela de tempos, com o crono 1:15.301s.

Alguns pilotos montaram pneus macios nos monolugares, como por exemplo Sebastian Vettel – que subiu ao terceiro lugar da tabela de tempos, a 0.331s de Norris – e Alexander Albon.

Pierre Gasly, com pneus médios e com cerca de 23 minutos do fim da sessão, saltou para o segundo lugar da tabela de tempos, ficando a 0.094s do tempo de Norris. Nessa mesma altura, George Russell estava numa volta rápida muito forte, que lhe valeu o terceiro melhor tempo na altura, a 0.155s do piloto da McLaren.

Passando para a liderança da tabela de tempos (1:14.712s), Verstappen pouco depois bloqueou a travagem na curva 1 e ficou parado na escapatória, na mesma altura em que Carlos Sainz estava numa ótima volta, até seguir em frente na zona da piscina e ter abortado a volta.

Os dois Ferrari entraram nos últimos dez minutos na liderança da tabela de tempos, com Leclerc (1:14.531s) à frente de Sainz, até que Sergio Pérez melhorou o seu tempo anterior e separou os dois adversários da Scuderia, ficando a 0.039s de Leclerc.

Até ao final os pilotos da frente não melhoraram os seus tempos, mas assistimos a algumas saídas em frente dos dois pilotos da Ferrari na chicane depois do túnel, parecendo que a equipa concentrava o trabalho de análise apenas no primeiro setor.