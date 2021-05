GP Mónaco F1, Sergio Pérez: ” Tenho de encontrar algo mais na qualificação” | AutoSport

Sérgio Pérez estava agradado com a sua prestação no final da corrida do Mónaco. O mexicano esteve muito bem na corrida mas a prestação na qualificação não lhe permitiu sonhar com mais.

“Globalmente, foi um bom dia para a equipa. Estou feliz pelo Max e pela equipa, estamos a liderar em ambos os campeonatos. Tenho de encontrar algo mais nos sábados. O ritmo da corrida é muito bom, por isso precisamos do sábado e os bons resultados virão”, está confiante.

“Não estou a aprender o carro tão depressa como o Max. Precisamos de melhorar isso”.