GP Mónaco F1, Sergio Pérez: “Não posso acreditar no que fiz” | AutoSport

A Red Bull terá ambos os pilotos nos extremos da grelha de partida na corrida de amanhã, depois de Max Verstappen ter conquistado a pole position e Sergio Pérez ter sido eliminado na Q1 como consequência do acidente sofrido na curva 1 do traçado monegasco.

O piloto mexicano perdeu o controlo da traseira do RB19 e embateu nas proteções, o que levou Christian Horner a dizer à Sky que teria de analisar com Pérez o que aconteceu, mas o próprio afirmou à comunicação social depois da sessão que foi um acontecimento inacreditável e que não tinha explicação para o sucedido.

“É um dia inacreditável”, disse Pérez. “Não posso acreditar no que fiz. Apanhou-me de surpresa. Perdi o controlo da traseira – especialmente no final da curva – apanhou-me mesmo de surpresa. Era a forma como estávamos a tentar obter os tempos por volta, mas acabou por ser mais do que devia e passei a ser um passageiro. Não havia mais nada que eu pudesse fazer, porque era muito tarde na curva e eu não podia cortar ou ir em frente”.

Apesar de se dizer surpreendido pela reação do carro, particularmente a traseira, Pérez salientou que esse facto “não é desculpa, deveria ter feito melhor hoje”, considerando ainda que não foi justo para a equipa. “Por isso, hoje estou muito desiludido comigo próprio e sei que amanhã vai ser uma corrida impossível”, garantiu o piloto mexicano da Red Bull, que tinha intenções de discutir a pole position.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool