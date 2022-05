GP Mónaco F1: Sergio Pérez lidera quando faltam 20 minutos | AutoSport

Sergio Pérez lidera ainda a corrida do GP do Mónaco quando faltam 20 minutos para o final da prova, perseguido por Carlos Sainz e Max Verstappen. O piloto mexicano passou para a liderança do pelotão após as paragens para troca de pneus slicks e tem aguentado os adversários atrás de si. Charles Leclerc está no quarto posto e George Russell na frente de Lando Norris.

Com o piso a secar rapidamente, alguns pilotos trocaram os pneus slicks duros. A Ferrari arriscou e chamou Carlos Sainz (pneus de chuva por slicks duros) e ao mesmo tempo Leclerc para mudar para duros. A Red Bull reagiu e também parou os dois pilotos ao mesmo tempo, conseguindo Pérez sair na frente de Sainz e Verstappen na frente de Leclerc. O piloto neerlandês ficou sob investigação por causa da saída do pitlane e Leclerc muito chateado com a sua equipa com a confusão criada com as paragens.

Com a discussão pelas posições da frente do pelotão acesa, Alexander Albon furou na zona da Piscina e teve de parar novamente, passando para o último posto.

Pouco depois, o acidente violento de Mick Schumacher obrigou à suspensão da corrida, quando o seu companheiro de equipa já tinha abandonado a corrida por problemas na unidade motriz.

No recomeço da corrida, a Ferrari decidiu manter os pneus duros, enquanto a Red Bull trocou o composto em ambos os monolugares para médios. No resto do pelotão, as opções dividiram-se sobre os dois compostos.

Sergio Pérez recomeçou bem a corrida, mas na travagem para Mirabeau bloqueou a travagem e danificou o pneus dianteiro direito. Charles Leclerc não teve um bom recomeço e ficou um pouco para trás.

O DRS foi ativado quando se começou a contar o tempo que faltava para o final da corrida. Por essa altura, veio a informação que Esteban Ocon foi penalizado com 5 segundos adicionados ao seu tempo.

Com as diferenças entre os pilotos da frente a não permitirem nenhuma manobra de ultrapassagens, a questão é saber se os pneus médios dos Red Bull aguentam ou perdem terreno para os Ferrari, com pneus duros, no final da corrida.