GP Mónaco F1, Sergio Pérez: “É um sonho tornado realidade” | AutoSport

Sergio Pérez foi o grande vencedor do GP do Mónaco depois de uma boa decisão estratégica da Red Bull e da excelente gestão dos pneus por parte do piloto mexicano.

No final da corrida, Pérez admitiu que tornar o sonho real de vencer nas ruas do Principado não foi fácil.

“É um sonho tornado realidade. Os pilotos todos sonham vencer aqui e depois da corrida de ‘casa’ não há outra mais especial em vencer. Conseguir como o fizemos, é ainda mais especial. Agarramos no final da corrida por nós próprios, com a granulação nos pneus e manter o Carlos [Sainz] atrás não foi fácil”.

Pérez correu no Mónaco com uma pintura especial no capacete, fazendo uma homenagem à lenda do automobilismo mexicano Pedro Rodriguez, o que pode ter ajudado ao seu desempenho no Mónaco. “Estou muito feliz. Tinha no capacete o Pedro Rodríguez e estou certo que onde estiver, está super orgulhoso com o que conseguimos hoje no desporto”.