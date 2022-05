GP Mónaco F1, Sergio Pérez: “A última volta da Q3 foi uma confusão” | AutoSport

Sergio Pérez terminou a sessão de qualificação contra as barreiras de proteção do circuito do Mónaco, na curva anterior ao túnel, em Portier. O piloto mexicano vinha a ser o melhor da Red Bull e estava na discussão por um lugar na primeira fila da grelha de partida da corrida de amanhã, mas perdeu o controlo do RB18 e encurtou a sessão em alguns segundos.

Pérez culpa a falta de temperatura nos pneus pelo acidente, que resultou na confusão que foi a última tentativa de volta rápida dos pilotos em pista.

“É muito frustrante ter acabado [a qualificação] daquela maneira. A última volta na Q3 foi uma confusão, com algumas pessoas a não respeitarem as posições para a volta rápida e a serem muito lentos no último setor. Acabei por ter os pneus frios e quase perdi o controlo na curva 1, pensei que fossem aumentar de temperatura durante a volta, mas não chegaram lá. Tentei tudo naquela última volta”, confessou o piloto após a sessão.

Sergio Pérez acredita que estará na terceira posição da grelha de partida, mesmo depois dos danos sofridos no RB18. “Estamos confiantes que conseguimos resolver tudo. Tenho muita pena que tenha dado muito trabalho aos rapazes para a noite, mas felizmente vamos recuperar e voltar amanhã”, concluiu.