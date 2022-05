GP Mónaco F1: será que assistimos ao mais importante na transmissão televisiva? | AutoSport

Durante o fim de semana do GP do Mónaco a dúvida maior era se seria a última vez que a Fórmula 1 visitava o traçado monegasco. Com vários interessados em fazer parte do cada vez mais apetecível “Grande Circo” o Mónaco parecia perder algum fulgor. Surgiram notícias que davam conta que para a Fórmula 1 o grande problema com a organização monegasca nem seria o baixo “fee”, mas outras concessões que só o GP do Mónaco tem. Uma delas, a transmissão televisiva própria, que é aproveitada por inteiro em termos publicitários pelos monegascos.

Se o Automobile Club de Monaco lucra bastante ou não, isso não interessa ao comum dos adeptos, mas se a transmissão falha ao não mostrar os momentos mais interessantes da corrida, isso já é muito importante.

Aconteceu no ano passado, quando cortaram a ação em pista para mostrar Lance Stroll sozinho na zona da Piscina e este ano parecem ter falhado também. Alguns exemplos, que acreditamos podem nem estar ligados apenas à realização monegasca, mas que comprovam que não vimos tudo do GP do Mónaco.

Foi transmitido, e bem, Pierre Gasly a ultrapassar dois adversários com pneus intermédios em manobras corajosas por parte do francês, mas Sebastian Vettel ultrapassou três adversários e que não houve acesso na transmissão mundial da prova. O piloto da Aston Martin, à semelhança de Gasly aproveitou os seus pneus e o estado do piso para ultrapassar Guanyu Zhou, Daniel Ricciardo e o próprio Pierre Gasly. A ultrapassagem a Zhou em La Rascasse é muito boa, mesmo com o piloto da Alfa Romeo a facilitar bastante.

Nas redes sociais surgiram ainda imagens de Charles Leclerc, através da câmara instalada no seu capacete, quase uma volta inteira atrás de Alexander Albon. Acreditando no que escreveram as contas que partilharam esse vídeo, aconteceu momentos antes da segunda paragem e de toda a confusão na Ferrari, sugerindo que o monegasco perdeu tempo atrás do piloto da Williams que, de facto, vê várias vezes as bandeiras azuis. Este momento seria muito importante para a perceção dos telespectadores sobre o que aconteceu durante a corrida e o que poderá ter estado, também, na origem da perda de posições de Leclerc.

É impossível mostrar todas as imagens de todos os ângulos, e a realização monegasca não tem acesso às câmaras “onboard”, mas é um facto que a transmissão deixou de fora algumas coisas importantes da corrida.

The lap where Charles was held up by Alex Albon…



This was just before his second pit stop, at a crucial point in the race.



I honestly have no idea what Albon was doing here… pic.twitter.com/DV8LYfCq7z — Ferrari News (@FanaticsFerrari) May 29, 2022