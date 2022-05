GP Mónaco F1, Sebastian Vettel: “temos como objetivo bons pontos” | AutoSport

Sebastian Vettel qualificou-se com o nono melhor tempo para a corrida do GP do Mónaco. O piloto alemão ficou muito contente quando passou para a Q3, tendo em conta que as diferenças entre as equipas do “segundo pelotão” são tão curtas e qualquer décimo perdido é o suficiente para perder posições.

“Terminar a Q3 em nono é um bom resultado. É sempre importante qualificar bem no Mónaco, por isso esperamos conseguir arrancar bem e aproveitar ao máximo quaisquer oportunidades de subir na classificação”, deixou claro o piloto alemão da Aston Martin. “A meteorologia é, no entanto, o grande ponto de interrogação. Se a pista estiver molhada, pode ser uma verdadeira lotaria à volta desta pista, mas também pode fazer uma corrida divertida e interessante. Ficaria surpreendido se fosse uma corrida completa com pista molhada, pelo que talvez precisamos de estar preparados para condições mistas”.

Vettel admitiu que “aconteça o que acontecer, amanhã temos como alvo bons pontos”.