GP Mónaco F1, Sebastian Vettel: “Não tenho conselhos para o Verstappen, Hamilton ganhou contra mim” | AutoSport

Sebastian Vettel assumiu uma postura pragmática quando questionado se tinha conselhos para Max Verstappen na luta com Lewis Hamilton. O alemão considerou que não tinha conselhos úteis para dar ao piloto da Red Bull.

“Nenhum conselho”, disse Vettel aos repórteres no Mónaco. “Obviamente não tive sucesso, Lewis venceu-me, por isso é melhor não lhe dar nenhum conselho. Acho que ele [Verstappen] quer ser bem sucedido. É uma época longa, há muitas corridas por isso, não sei, não funciona assim. Não lhe vou dar nenhum conselho”.

A Red Bull construiu finalmente um carro para tentar levar a melhor sobre a Mercedes. Vettel pensa que é bom para o desporto ter duas equipas a lutar por vitórias e títulos.

“Não vi grande coisa porque estava muito longe em pista, mas penso que, em última análise, estão muito perto no ritmo um do outro e, se estiverem muito perto no ritmo, então estão a lutar pelo mesmo lugar na pista mais vezes”, disse ele. “É ótimo se a luta pela liderança tiver dois pilotos, dois carros diferentes a lutar um contra o outro. Veremos como se desenrola ao longo do ano”.