GP Mónaco F1, Sebastian Vettel: “Não estava a sangrar do olho” | AutoSport

Sebastian Vettel queixou-se a meio do segundo treino do seu olho e a equipa ainda deu a possibilidade do alemão entrar para as boxes, mas Vettel manteve-se em pista. No final do dia o piloto da Aston Martin explicou o sucedido:

“Nunca tive o meu olho a sangrar, mas não sabia o que se passava. Eu tinha… na primeira volta , algo entrou no olho e piorou na segunda volta. A equipa foi bastante simpática e ofereceram-me uma pala. Provavelmente penso que vou ficar com ela e ela vai manter-me seguro durante o resto do fim-de-semana. Não estava a sangrar, mas a chorar. Pensei que ou estava emocionado ou algo mais se passava porque havia apenas lágrimas e lágrimas e eu estava apenas a piscar o olho toda a volta. Não é o ideal numa pista como esta”.

“Fiquei bastante feliz de manhã, entrámos rapidamente num ritmo e depois à tarde perdi um pouco a visão, mas no geral está tudo bem, vai ser renhido”, disse Vettel. “É sempre renhido aqui, por isso espero que possamos estar o mais à frente possível. É tudo uma questão de sábado à tarde, portanto, um pouco de tempo.”