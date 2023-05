GP Mónaco F1: Relembre a grelha de partida | AutoSport

Max Verstappen conquistou a importante pole position para a corrida do Grande Prémio do Mónaco, batendo o tempo de Fernando Alonso, o principal adversário do neerlandês na discussão pelo primeiro lugar da grelha de partida. Sergio Pérez ficou precocemente fora de ‘combate’ e Charles Leclerc, apesar de ter dado boas indicações, foi penalizado com a perda de três lugares.

Os poucos metros entre a primeira fila da grelha e a curva 1 do traçado monegasco serão um sprint que pode valer uma vitória no final da corrida entre Alonso e Verstappen.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool