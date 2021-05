GP Mónaco F1: Red Bull volta ao topo em fim de semana negro para a Mercedes | AutoSport

E no Mónaco o campeonato vê a primeira reviravolta. Depois da luta Red Bull vs Mercedes tender para o lado dos flechas de prata até agora, Monte Carlo proporcionou uma mudança radical, com a Red Bull a ficar na frente das operações no campeonato de construtores e Max Verstappen pela primeira vez líder do campeonato.

Foi uma corrida imaculada de Verstappen. Esteve perto de conseguir a pole ontem e a desistência de Charles Leclerc abriu o caminho para uma vitória fácil. Ia comprometendo a tarde com um arranque menos bom, mas a distância para Valtteri Bottas era suficiente para se manter na frente. A partir daí foi gerir e conquistar a segunda vitória do ano, tornando-se no 64º piloto a liderar o campeonato de F1. Grande corrida de Verstappen, tal como fez Sergio Pérez. O fim de semana não foi fácil e o dia de ontem foi ensombrado com notícias de uma tentativa de assalto à mão armada na casa da sua família. Certamente que tal pesou no piloto, que ontem não conseguiu destacar-se mas hoje, mostrou um bom andamento e aproveitou a estratégia da equipa para subir três posições e ficar assim perto do pódio. A Red Bull conseguiu aqui uma excelente operação e respondeu da melhor maneira, vencendo com a melhor estratégia, depois de terem perdido da mesma forma em Barcelona.

A Ferrari podia ter tido aqui um fim de semana de sonho, mas pequenos erros voltaram a travar a equipa. O pequeno erro de Leclerc na qualificação, que levou ao acidente, teve implicações no dia de hoje. Os primeiros sinais foram encorajadores, com os danos nos componentes vitais do carro a serem mínimos, mas a meia hora do arranque da prova um problema na transmissão acabou com a corrida de Leclerc. Podia ter sido um GP de sonho para o jovem da Ferrari, mas a maldição do Mónaco voltou a abater-se sobre o #16. Carlos Sainz teve o merecido prémio e subiu ao pódio pela primeira vez com as cores da Ferrari. Num ano em que os pilotos que mudaram de equipa estão a ter dificuldades, está a ser claramente o melhor dos que trocaram de equipa e provou hoje o seu valor. O pódio esteve sempre garantido, mas nota-se que Sainz queria mais. Destaque para Leclerc que fez questão de aplaudir o colega de equipa, num gesto bonito.

Lando Norris continua a mostrar todo o seu talento. Mais um fim de semana de grande nível, com uma qualificação muito boa, a pouco centésimos do segundo lugar e a apenas dois décimos da pole. Na corrida, começou de forma algo estranha e abusou dos limites de pista na curva 10, mas estabilizou, geriu o ritmo até a troca de pneus. Aí sentiu dificuldade com o carro, mas aguentou-se e não se deixou atrapalhar pela ameaça de Pérez. No final deu mais um pódio à McLaren e logo no Mónaco. Prémio merecido para um dos melhores até agora. Daniel Ricciardo não tem motivos para sorrir. Numa pista onde costuma ser forte, foi lento e pior que isso, sem encontrar o motivo para isso. Levou uma volta de avanço de Norris e nunca esteve ao nível do seu colega. Um fim de semana de sensações mistas, com um lado da box feliz e com razão e outro com muitas interrogações.

Sebastian Vettel foi eleito o piloto do dia de forma justa. Grande corrida do alemão, com um quinto lugar final excelente para a Aston Martin. Lance Stroll ficou a alguma distância e a experiência de Vettel no Mónaco falou mais alto. Grande corrida que serve para espantar alguns fantasmas e ganhar motivação para o que aí vem. Stroll, apesar de não tão exuberante quanto Vettel, fez também uma excelente corrida (já deixou de ser o patinho feio da F1) com uma excelente estratégia da Aston Martin que foi das melhores hoje. Um bom dia para a equipa.

Pierre Gasly esteve novamente em grande. Boa corrida, com um excelente ritmo e sexto lugar no Mónaco o que para a Alpha Tauri é muito bom. Yuki Tsunoda esteve mais discreto, mas minimizou os erros, algo essencial depois de ter perdido um pouco o norte nas últimas corridas.

A Alpine conseguiu colocar Esteban Ocon nos pontos. Mais uma vez o francês a mostrar o seu valor e a conseguir um resultado positivo para a equipa. Fernando Alonso foi demasiado discreto num fim de semana negativo para o espanhol.

Antonio Giovinazzi conseguiu um ponto importante para a Alfa Romeo, com Kimi a ficar em 11º. Foi um dia positivo para a equipa, que desde quinta-feira mostrou que podia lutar por pontos. A Williams festejou como pôde o 750 GP sem grandes apontamentos que mereçam ser realçados, e Nikita Mazepin, apesar da vistosa ultrapassagem de Mick Schumacher no início, ficou à frente do alemão naquele que foi o melhor fim de semana até agora do russo.

Por fim… a Mercedes. Um fim de semana para esquecer, ao nível de Hockenheim 2019 ou Barcelona 2016. Depois de uma quinta feira positiva a equipa perdeu-se na procura da melhor afinação e apenas Bottas conseguiu encontrar um compromisso decente. Hamilton esteve sempre fora da luta pelos melhores lugares e na corrida a equipa que tinha executado um plano fantástico ao nível da estratégia em Barcelona, borrou a pintura e perdeu lugares com a paragem precoce de Hamilton. Para piorar a desistência de Bottas significou que a equipa perdeu muitos pontos para a Red Bull e agora terá de correr atrás do prejuízo. Esta luta promete e a Mercedes normalmente responde de forma assertiva a fins de semana maus.