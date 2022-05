GP Mónaco F1: Red Bull e Mercedes com atualizações, Ferrari mantém tudo igual | AutoSport

Mercedes e Red Bull apresentam atualizações nos seus monolugares para o GP do Mónaco, enquanto que a Ferrari não fez quaisquer alterações, mas aumentou o ângulo do volante nos F1-75, um procedimento normal para a corrida nas ruas do Principado.

A Mercedes trouxe novas placas verticais da extremidade da asa dianteira e o arrefecimento dos travões dianteiros. A primeira alteração visa gerar uma melhoria na carga, enquanto a segunda foi realizada para aumentar o fluxo de arrefecimento dos discos de travão e das pinças, importante no Mónaco devido à velocidade baixa que os monolugares rodam. Entretanto, na Red Bull, houve mudanças na suspensão dianteira, com a geometria revista da direção, e no arrefecimento dos travões dianteiros.

Ferrari, Aston Martin e Alfa Romeo não apresentaram quaisquer atualizações para o Mónaco, mas houve alterações feitas por outras equipas.

A McLaren apresentou alterações no arrefecimento dos travões traseiros, na afinação da suspensão dianteira e novas grelhas de arrefecimento na carroçaria do McLaren MCL36, bem como na entrada de ar dos flancos.

Tanto Alpine, AlphaTauri e Haas alteraram a direção e suspensão dianteira, e AlphaTauri modificou ainda o sistema de arrefecimento dianteiro. A mesma alteração aplica-se à Williams, assim como no arrefecimento dos travões dianteiros.