GP Mónaco F1: Red Bull e Ferrari no topo, Mercedes com problemas no TL3 | AutoSport

A Red Bull terminou a terceira sessão de treinos livres no topo da tabela de tempos com Max Verstappen a fazer o melhor registo, com a Ferrari por perto. A Mercedes não gostou da pista mais fria e está com problemas.

Kimi Raikkonen foi o primeiro a ir para a pista com os pneus macios no seu monolugar, enquanto o resto das equipas aguardou mais um pouco para enviar os carros para a pista.

Os Ferrari voltaram a ser destaque nos primeiros minutos da sessão, com Carlos Sainz e Charles Leclerc a serem os mais rápidos, apesar dos tempos estarem ainda longe do que vimos na quinta.

Só quando o relógio chegou aos 15 minutos a Mercedes enviou os carros para a pista, numa altura em que a Ferrari monopolizava os primeiros lugares da tabela.

Max Verstappen apareceu no segundo lugar passado cinco minutos, com Sergio Pérez no quarto lugar a alguma distância, mas com os médios no seu carro.

Verstappen tratou de continuar a mostrar velocidade e subiu para o topo da tabela, enquanto os Mercedes tinham dificuldades em entrar no top 5. Pouco depois Sainz voltou a instalar-se no topo com o mesmo conjunto de pneus macios, o que mostra a durabilidade das borrachas mais macias nesta pista.

Imaginamos que o espaço em Mónaco é caro, mas alguns pilotos tiveram dificuldades em espaço em pista para fazerem uma volta limpa e houve alguns momentos como o de Sainz com Lando Norris em que o acidente pareceu iminente.

Com 17 minutos para o fim da sessão, Nicholas Latifi bateu na chicane da Piscina o que o atirou contra as barreiras, danificando sobremaneira o seu Williams. Latifi estava a ter uma boa sessão, fazendo melhores tempos que George Russell, mas assim o canadiano pode ficar com a qualificação comprometida.

Os carros voltaram para a pista com ainda 12 minutos no relógio, numa altura em que a Ferrari se mantinha numa boa posição, com Sainz na frente e Verstappen por perto seguido de Leclerc e Norris.

Verstappen conseguiu voltar ao topo da tabela com cinco minutos para o fim da sessão, com o neerlandês a usar pneus novos enquanto Sainz conseguia fazer um tempo equivalente com pneus usados.

A sessão de treinos acabou mais cedo e da pior forma para Mick Schumacher. O piloto alemão da Haas bateu de forma violenta na Casino Square, danificando sobremaneira o seu monolugar, que muito dificilmente estará pronto para a qualificação. A sessão terminou assim 2 minutos mais cedo devido a este acidente.

Red Bull e Ferrari continuam a mostrar que são as favoritas para hoje. Max Verstappen e Carlos Sainz são os pilotos em destaque e têm sido consistentemente os mais rápidos. Mas a pole parece que ficará para os pilotos destas duas equipas, com a Mercedes a ter dificuldades nesta sessão. Hamilton queixou-se de sobreviragem e Bottas parecia satisfeito com o equilíbrio do carro mas sem ritmo para mais. As temperaturas mais frescas (pista com menos 23 graus do que na quinta) poderão ser o motivo das dores de cabeça dos Flechas de Prata.

Lando Norris mostrou bom andamento e promete fazer uma boa qualificação e os Alfa Romeo estiveram bem. Sebastian Vettel continua a ser a melhor hipótese da Aston Martin colocar alguém na Q3 e a Alpine não conseguiu resolver os problemas de quinta, com a subviragem a complicar a vida aos pilotos da equipa francesa. A qualificação está agendada para às 14h .