GP Mónaco F1: Red Bull à procura de desempenho | AutoSport

A Red Bull ganhou os últimos três Grandes Prémios de Fórmula 1, garantindo 1-2 na última corrida em Espanha, mas parecem ser no Mónaco, os segundos melhores, até agora. Estão em ‘falta’ nas curvas de média velocidade e nas rectas, leia-se no túnel, face à Ferrari, mas têm quase 0,2s de vantagem nos curvas lentas, o que os torna os mais fortes de todos no sector médio da pista.

Max Verstappen e Sergio Perez referiram no fim do segundo treino livre ter muito trabalho para fazer de um dia para o outro, pois perseguem ainda melhor equilíbrio no RB18. Até aqui vimos o Red Bull ligeiramente ‘fora’ numa sexta-feira, e depois voltam à luta no sábado, portanto já temos dados para não os descartar já, face aos Ferrari. Mas tudo vai depender do trabalho de casa que fizerem, e se esse será certo. Amanhã vai perceber-se melhor, no TL3, e depois, claro, na qualificação.