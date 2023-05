GP Mónaco F1: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

Mais uma vez Max Verstappen começou o fim de semana com algumas cautelas sobre o andamento do carro no circuito citadino do Mónaco, mas a prestação do binómio piloto/RB19 foi novamente superior a qualquer outro adversário. Na qualificação foi capaz de recuperar algum tempo que tinha perdido nos dois primeiros setores no final da volta e alcançou a pole position e na corrida nunca teve a liderança verdadeiramente ameaçada. Dominou por completo no Mónaco e consolidou a sua liderança, no mesmo fim de semana em que o seu companheiro de equipa colecionou erros e desiludiu.

Quem esteve também em destaque foi Fernando Alonso. O piloto espanhol nunca escondeu que a corrida no Principado seria uma boa oportunidade para poder vencer, tirando partido das características da pista. Fez tudo bem, mas realmente não chegou para a demonstração de força de Verstappen.

Mais atrás, e regressando ao pódio, Esteban Ocon colocou a Alpine onde os responsáveis da equipa querem estar. Terminou à frente dos pilotos da Mercedes e Ferrari, além do seu companheiro de equipa Pierre Gasly, e tirou partido de um monolugar que parece estar bem afinado.

O que queremos aferir dos leitores do AutoSport é a sua opinião sobre quem foi o Melhor Piloto do Dia do Grande Prémio do Mónaco.

Após apurarmos o resultado da sondagem, Max Verstappen foi o piloto mais votado para Melhor Piloto do Dia dos leitores do AutoSport reunindo 37.6% dos votos, seguido dos outros dois pilotos que subiram consigo ao pódio, mas desta vez, na ordem inversa com que terminaram a corrida de domingo passado. Fernando Alonso contou com 19.9% dos votos dos nossos leitores, tendo sido ‘batido’ neste particular pelo antigo companheiro de equipa Esteban Ocon, que somou 28% de votos. Lewis Hamilton foi ainda um dos pilotos mais votados da nossa sondagem (9.7%).

VOX POP

dannyricfanclub: “Esteban Ocon. Não tinha o direito de subir ao pódio com um carro daqueles, mas fê-lo. E manteve sempre a cabeça fria, beneficiando da excelente técnica de condução à chuva para não perder posições nem cometer erros comprometedores. Não é o piloto mais popular do mundo, e muito me surpreenderia se fosse o mais votado aqui no alonsosport.pt – mas neste GP do Mónaco vimos o piloto que ganhou o europeu de F3 em 2014, quando lá andou um certo Max Verstappen.”

917/30: “Max e Alonso estiveram ao seu nível habitual, mas desta vez o meu voto vai para Ocon. O francês esteve muito bem na qualificação e na corrida, primeiro pressionado por Sainz e depois por Hamilton mas sem cometer erros, fez uma grande exibição! Tsunoda também esteve muito bem até à parte final da corrida mas terá ficado sem travões. Lando e Piastri mercecem também destaque, em especial o rookie australiano que numa corrida tão complicada andou (mais uma vez) sempre perto do seu colega de equipa.”

leandro.marques: “Tenho dúvidas neste GP entre Max e Ocon (apenas olhando ao domingo e não contando com as asneiras da SF que acho que ajudou ao pódio do francês). Mas a minha escolha recai em Max por ter feito os médios durarem como se duros se tratassem, não está ao alcance de qualquer um. Se ainda formos avaliar a qualificação, que para mim faz todo o sentido numa avaliação deste gênero -e que neste GP ainda mais sentido faz – então é que não há a menor dúvida, dominou todos os Q da qualificação e a forma como conquistou a pole só mesmo ao alcance de um predestinado.

Por isso, piloto do dia, por larga distância dos restantes – Max.

Votos de louvor para ocon (especialmente este), Tsunoda (voto de louvor bem grande), Lando (por todo o fim de semana e não só pelo domingo), Piastri (um rokkie que se portou à altura num dos, se não o mais, circuitos mais exigentes de todo o ano) e Alonso (por uma boa gestão da corrida, tramado pela estratégia da equipa, e pela excelente qualificação que realizou, só tendo sido superado por um fenômeno que fez um terceiro setor na Q3 que mais ninguém conseguiria fazer).”

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool