GP Mónaco F1, Q1: Pierre Gasly eliminado, Tsunoda ‘safa-se’ in extremis | AutoSport

Alexander Albon (Williams FW44/Mercedes), Pierre Gasly (AlphaTauri AT03/Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin AMR22/Mercedes), Nicholas Latifi (Williams FW44/Mercedes) e Guanyu Zhou (Alfa Romeo C42/Ferrari) foram os cinco eliminados num fina de fase da qualificação muito intensa devido ao toque de Yuki Tsunoda a 2m25s do final da Q1, com o japonês a ir às boxes a tempo ainda de conseguir ‘fugir’ da zona de eliminação. Quem ficou com a ’fava’ foi o seu companheiro de equipa, que foi eliminado. Dois Williams eliminados, sendo a maior surpresa, Pierre Gasly. As repetições televisivas mostram que Gasly perdeu a oportunidade de conseguir uma última volta na Q1 por cerca de um segundo. Grande frustração por parte do francês…

No início da Q1, rapidamente os pilotos começaram a fazer boas voltas, de modo a colocaram-se o mais possível de parte de eventuais problemas, sendo esta qualificação o Mónaco. Deixar a ‘decisão’, para os últimos minutos é um risco grande.

A 10 minutos do fim da sessão todos os pilotos já tinham realizado um crono, a sete minuto do fim da sessão na zona de eliminação estavam: Vettel, Zhou, Latifi, Bottas e Schumacher.

A cinco minutos do fim da Q1, os dois Ferrari rodvam na frente Leclerc com 1m12.569s e Sainz, 1m12.616s.

A quatro minutos do fim da Q1, Schumacher salta da zona de eliminação para o 8º lugar provisório. Nesta altura, dois Alfa Romeo na cauda da lista. Pouco depois, Bottas sobe a nono, até que surge uma bandeira vermelha, devido a um toque de Yuki Tsunoda, que deu um toque numa barreira, ‘arrastando-se’ em pista. Foi às boxes e ainda se ‘apurou’…