GP Mónaco F1: Pole-position para Charles Leclerc, sessão termina mais cedo | AutoSport

Charles Leclerc (Ferrari F1-75) assegura a pole position depois da sessão ser interrompida depois de Sergio Perez (Red Bull RB18) fazer um pião à entrada do túnel, ficou a bloquear a pista, Carlos Sainz (Ferrari F1-75) ficou lá também, atravessado e Max Verstappen (Red Bull RB18) parou atrás. Bandeira vermelha, sessão terminada, pole para Charles Leclerc…

Os dois Ferrari são os primeiros a registar cronos, Charles Leclerc (Ferrari F1-75) baixa para 1m11.376, logo seguido de Carlos Sainz (Ferrari F1-75), a 0.225s, com Sergio Perez (Red Bull RB18) em terceiro a 0.253s na frente de Max Verstappen (Red Bull RB18), a 0.290s. Fernando Alonso (Alpine A522/Renault) colocou-se em quinto na frente de Lando Norris (McLaren MCL36/Mercedes), seguindo-se os dois Mercedes, com Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) na frente de George Russell (Mercedes F1 W13/Mercedes), com Sebastian Vettel (Aston Martin AMR22/Mercedes) na frente de Esteban Ocon (Alpine A522/Renault).

Na segunda tentativa de todos os pilotos, Lando Norris passou para quinto, Russell passa para sexto, a a um minuto do fim faltavam os dois Ferrari e Red Bull fazerem as suas voltas.

A sessão terminou numa altura em que Charles Leclerc (Ferrari F1-75) vinha a bater o seu tempo, Sergio Perez (Red Bull RB18) fez um pião à entrada do túnel, ficou atravessado bloquear a pista, Carlos Sainz (Ferrari F1-75) bateu-lhe, ficando atravessado e Max Verstappen (Red Bull RB18) parou atrás.

A bandeira vermelha foi mostrada e a sessão terminada, pole para Charles Leclerc…

Lando Norris (McLaren MCL36/Mercedes) foi quinto na frente de George Russell (Mercedes F1 W13/Mercedes), Fernando Alonso (Alpine A522/Renault), Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes), Sebastian Vettel (Aston Martin AMR22/Mercedes) e Esteban Ocon (Alpine A522/Renault).