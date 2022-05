GP Mónaco F1: Pirelli com os pneus mais macios da sua gama | AutoSport

Está a chegar um dos fins de semana mais aguardados do ano. O GP do Mónaco está à porta e a Pirelli, como habitualmente, fará uma escolha especifica para a prova do principado.

Apenas um fim-de-semana depois de os pneus mais duros da gama de Fórmula 1 da Pirelli terem sido selecionados para o Grande Prémio de Espanha, os compostos mais macios são agora os escolhidos: Mónaco. O C3 será o pneu duro, o C4 será o pneu médio, e o C5 será o pneu macio.

Tal como Barcelona, o Mónaco é extremamente conhecido das equipas estando presente no campeonato desde os primórdios da competição. Tem a velocidade média mais baixa de qualquer pista e muito poucas escapatórias, numa pista onde as ultrapassagens são difíceis.

O asfalto escorregadio e as velocidades lentas significam que os pneus não têm a vida dificultada, com um desgaste e degradação mínimos, mas com um grau bastante elevado de evolução da pista a cada dia. Tudo isto significa que a norma no Mónaco é uma estratégia de uma paragem apenas, mas há uma janela de paragem bastante larga e o tempo das paragens pode ser influenciado pelos Safety Car, que costumam ir para a pista, dada a elevada probabilidade de acidentes.

Os carros têm uma configuração aerodinâmica especial, com o máximo de apoio aerodinâmico, a fim de maximizar a aderência a baixas velocidades. Esta é obviamente a primeira vez que a nova geração de carros de Fórmula 1 de 18 polegadas corre no Mónaco, pelo que as equipas terão muito a aprender sobre como reagem nestas condições únicas, com o tempo na costa mediterrânica por vezes difícil de prever nesta altura do ano, sendo que a previsão aponta para chuva no fim de semana.