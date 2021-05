GP Mónaco F1, Pierre Gasly: ” Fiz uma volta muito boa” | AutoSport

Pierre Gasly irá começar a corrida na terceira fila no Mónaco e o piloto Alpha Tauri estava contente com o seu sexto lugar na qualificação, dizendo que a equipa não esperava estar tão bem quando chegou ao Principado este fim-de-semana:

“Sim, foi uma volta muito, muito boa. Quando acabei, sabia que era realmente boa. Fiquei satisfeito porque, no Mónaco, é preciso atuar quando é importante, e foi isso que estivemos bem na Q3. Tive um desempenho forte e o P6 é melhor do que tínhamos pensado no início do fim de semana. Satisfeito com isso, e um grande obrigado à equipa porque fizeram um trabalho fantástico desde o início do fim-de-semana e espero que possamos materializar isso amanhã”, acrescentou ele.

“Sabemos que a qualificação é 90% do trabalho aqui, mas ainda temos a partida, ainda temos a estratégia; é uma corrida longa, muito fácil de cometer um erro”, disse ele.“Por isso, uma boa noite de sono hoje, foco na corrida e, esperemos conseguir uma ou duas posições. A equipa merece bons pontos este fim-de-semana, por isso vou tentar dar-lhes isso e dar o meu melhor amanhã”, concluiu Gasly.