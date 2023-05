GP Mónaco F1: Penalização de 3 lugares para Charles Leclerc | AutoSport

Charles Leclerc perdeu o terceiro lugar na grelha de partida para a corrida do Grande Prémio do Mónaco, consequência da penalização do Colégio de Comissários Desportivos por impedimento durante a sessão de qualificação a Lando Norris.

O piloto monegasco ‘atrapalhou’ uma das voltas de Norris, colocando-se na trajetória dentro do túnel do traçado em ritmo lento, onde há um acordo entre pilotos para nunca o fazer devido há pior visibilidade. Entenderam assim os Comissários em penalizar Leclerc, relegando-o para o sexto posto da grelha, três lugares atrás do que tinha conquistado em qualificação.

Os Comissários deram ainda conta, no documento oficial da FIA, que depois de analisadas as comunicações rádio, “a equipa de Leclerc não lhe deu qualquer aviso sobre a aproximação de Norris até que este já se encontrava atrás dele. Além disso, a discussão durante a zona anterior da pista foi inteiramente sobre os pilotos concorrentes e não sobre o tráfego atrás, que é uma tarefa crítica nesta pista”.