GP Mónaco F1, Charles Leclerc: “Parece demasiado bom para ser verdade” | AutoSport

Num dia como há muito não se via por parte da Ferrari, Charles Leclerc admitiu que o ritmo mostrado nos dois treinos de ontem foi demasiado bom para acreditar, mas apesar dos bons apontamentos, prefere esperar para ver.

As equipas têm hoje um dia sem trabalho de pista que permite analisar com cuidado todos os dados recolhidos ontem, assim como tentar mais soluções no simulador. Com a evolução normal da pista, à medida que a F1, F2 e Porsche Supercup vão decorrendo, o que é um dado adquirido na quinta pode mudar no sábado. É por isso que Leclerc prefere esperar para ver, mas admitiu que ainda tem alguma margem “no bolso”:

“Tenho a certeza que a Mercedes e a Red Bull têm mais margem do que nós temos”, disse Leclerc. “Por isso, não nos devemos deixar levar demasiado. Teremos um dia para trabalhar arduamente, e depois vamos ver onde vamos parar”.

Questionado se ele se sentia tão otimista quanto às possibilidades da Ferrari, Leclerc respondeu: “Ainda não, quero esperar por sábado, por agora. Está com bom aspeto. Por enquanto, parece demasiado bom para ser verdade. Portanto, vamos esperar e ver. Sábado, saberemos exatamente onde estamos na qualificação, e a partir daí iremos para a corrida”.

“Fiquei bastante surpreendido por ter terminado assim no TL2, porque no Mónaco é muito importante fazer o máximo de voltas possível”, disse Leclerc. Infelizmente, com a questão que tive no TL1, só tinha feito quatro voltas. Mas senti-me bastante à vontade com o carro no TL2″.

A dificuldade do circuito de rua do Mónaco fez com que Leclerc não pudesse confiar muito nos dados de Sainz recolhidos no TL1, mas foi capaz de rapidamente aumentar a sua confiança de volta no TL2.

“Honestamente, do lado do piloto, para mim, é quase impossível encontrar referências que ele [Sainz] está a usar, porque no final não tenho as minhas próprias referências para comparar”, explicou Leclerc. “Portanto, tratou-se basicamente de ir para a pista no TL2, levar o tempo necessário para chegar à velocidade, tentando usar as minhas próprias referências. Após a primeira saída, pude comparar um pouco com Carlos para ver onde estava em falta”.