GP Mónaco F1: Os cinco melhores | AutoSport

É tempo de olharmos para os cinco pilotos que se destacaram no GP do Mónaco. Escolhemos as cinco melhores prestações ao longo do fim de semana nas ruas do Principado que merecem ser realçadas.

# Sergio Pérez

Enorme feito para o piloto mexicano no Mónaco. Percebeu-se bem cedo que Sergio Pérez estava mais à vontade nas ruas do Principado do que o seu companheiro de equipa, talvez motivado pelo que aconteceu em Barcelona na semana passada.

Quando passou para a frente do pelotão esteve imperturbável e nem com os pneus em mau estado no final da corrida, a sua posição esteve em risco. Pérez demonstrou mais uma vez que é uma ativo muito importante na Red Bull, tornando difícil o regresso à equipa de Pierre Gasly ou Alex Albon no final da época.

# Red Bull

É raro ver a equipa de Milton Keynes a tomar uma má decisão estratégica durante a corrida. É uma máquina bem afinada que voltou a render vitórias e pontos preciosos. A Ferrari ajudou, mas chamaram os pilotos na altura correta para trocar de pneus e conseguiram rebater a paragem única de Carlos Sainz.

Lideram a classificação entre os construtores com justiça.

# George Russell

O piloto da Mercedes teve um fim de semana em crescendo, com uma melhor corrida do que qualquer outra sessão. Russell, e a Mercedes, ganharam o quinto lugar com as paragens nas boxes quando Lando Norris parecia mais forte.

Para uma equipa que chegou ao Mónaco com baixas expectativas, o quinto lugar de Russell são pontos preciosos.

# Lando Norris

Foi o “líder” do chamado “segundo pelotão” durante as sessões de treinos, tendo por companhia Pierre Gasly, mas em corrida perdeu esse posto para George Russell. No entanto, o britânico esteve novamente muito seguro nas ruas monegascas e muito melhor que o seu companheiro de equipa, que começa a ter cada vez menos argumentos para se manter no lugar. Norris conseguiu ainda garantir a volta mais rápida tal era a margem para Fernando Alonso no sétimo lugar.

Para um piloto que ainda não estava a 100% e com as condições em pista, o sexto continua a ser um bom resultado.

# Charles Leclerc

Ainda não foi desta que Charles Leclerc deu a volta ao azar no Mónaco, nem foi em “casa” que regressou às vitórias. Como disse o piloto depois da corrida, tinha tudo para vencer e estava claramente mais rápido do que qualquer outro piloto, mas a sua equipa cometeu um disparate e retirou-lhe essa oportunidade.

Consta do nosso top porque foi, com exceção do derradeiro treino livre, sempre o mais rápido e estava em condições de garantir a vitória. “Quero explicações”, também disse o monegasco no final do GP e bem pode, porque não é assim que se ganham campeonatos e a Ferrari, mais do que qualquer outra equipa, bem o sabe.