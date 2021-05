GP Mónaco F1: O recorde de Max Verstappen e outros números | AutoSport

Foi um fim de semana em grande para Max Verstappen. Além do primeiro pódio no Mónaco, venceu a corrida de forma clara e pela primeira vez é líder do campeonato.

É o 64º piloto a liderar o campeonato, depois de uma corrida em que o neerlandês bateu um recorde. A velocidade média de 157,833 km/h de Verstappen foi a mais rápida na história do Grande Prémio do Mónaco, ultrapassando a de Fernando Alonso em 2007.

Graças a esse feito também a Red Bull lidera agora o campeonato, algo que não acontecia desde 2013, tal como a Honda que não estava no topo da classificação desde 1991.

Também Carlos Sainz tem motivos para sorrir. O piloto espanhol conseguiu o seu primeiro pódio pela Ferrari, que foi também o seu primeiro pódio no Mónaco, ele que marcou pontos em todas as suas visitas ao principado (6).

Lando Norris da McLaren garantiu o seu 2º pódio nas últimas 4 corridas, tendo marcado apenas 1 pódio nas primeiras 39 corridas da sua carreira. Foi o primeiro pódio da McLaren no Mónaco desde que Jenson Button (3º em 2011).

O 6º lugar de Pierre Gasly da AlphaTauri foi o seu 4º top 10 da temporada, e o 4º ano consecutivo em que esta equipa terminou em 7º ou melhor no GP do Mónaco.

O 7º lugar de Lewis Hamilton foi apenas a sua segunda vez que terminou fora dos 6 primeiros desde o início de 2020.

Antonio Giovinazzi conquistou o primeiro ponto da Alfa Romeo de 2021, e o primeiro ponto da equipa no Mónaco desde 2015. Também Lance Stroll pontuou pela primeira vez no Mónaco, naquele que foi o seu melhor resultado do ano até agora, tal como Sebastian Vettel que pontuou pela primeira vez pela Aston Martin.