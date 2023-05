GP Mónaco F1: Nyck de Vries considera “normal” especulação sobre o seu lugar | AutoSport

Nyck de Vries considera ser “normal” a especulação criada sobre a sua possível substituição na AlphaTauri e não vê grande diferença do que acontece na Fórmula 1 com o que já viveu na sua restante carreira.

De temporada para temporada, a ‘silly season’ na Fórmula 1 tem começado cada vez mais cedo, com rumores de contratações e acordos entre equipas e pilotos, alguns que verificam realmente mais tarde, outros que estão longe de ser verdade. Nyck de Vries foi ‘apanhado’ no turbilhão da especulação, como foram outros pilotos, porque os resultados obtidos nas cinco primeiras corridas do ano não parecem acompanhar as expectativas em redor da sua contratação anunciada em 2022. O piloto neerlandês explicou antes do Grande Prémio do Mónaco que não sente agora mais pressão do que antes, apenas que na F1 “há mais ruído à volta, especialmente quando a diferença [para o colega de equipa] é grande”.

De Vries salientou que sente o seu lugar seguro na AlphaTauri e que não foi um “choque” os rumores que davam conta da sua substituição. “Não foi um choque para mim. É normal. É esta indústria. Sempre foi assim na Red Bull e na Fórmula 1. Acredito sinceramente que não é diferente do início da época. Temos sempre de ter um bom desempenho, temos sempre de cumprir. Tem sido assim ao longo de toda a minha carreira. Como piloto, lutamos sempre pela nossa sobrevivência e precisamos sempre de ter resultados para continuarmos a nossa carreira com sucesso. É normal. Sempre foi assim”, disse.

Enquanto Nyck de Vries assegura sentir-se encorajado com o ritmo em algumas corridas, mas tem de colocar em prática e alcançar resultados positivos para si e para a equipa italiana.