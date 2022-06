GP Mónaco F1: Muito ‘azar’ tiveram os pilotos da Ferrari com os Williams… | AutoSport

Jolyon Palmer é de opinião que Alex Albon deveria ter sido punido pelos comissários desportivos no GP do Mónaco de F1, devido a ter bloqueado Charles Leclerc durante a corrida. Não foi só Carlos Sainz que teve razões de queixa de um dos pilotos da Williams. Segundo o comentador da F1 TV, Albon ‘atrasou’ o monegasco “uma volta inteira” enquanto lhe eram mostradas bandeiras azuis. Palmer diz ainda que Latifi se afastou na primeira oportunidade disponível, mas não acha que Albon tenha feito o mesmo e por isso entende que devia ter sido penalizado: “Sainz estava prostrado atrás de Latifi durante toda a volta e não conseguiu passá-lo e isso custou a Carlos Sainz a vitória no Grande Prémio do Mónaco. Na verdade é muito difícil deixar passar os carros no Mónaco. O Latifi sai da frente mais ou menos, na primeira oportunidade que é possível. Pelo contrário, Alex Albon, reteve Charles Leclerc durante uma volta inteira. Custou a Leclerc três segundos antes da sua segunda paragem, e isso tê-lo-ia mantido à frente de Max Verstappen, no mínimo.”