GP Mónaco F1: Mercedes ‘fraca’ com pouco combustível no W13 | AutoSport

A Mercedes está claramente a melhorar a pouco e pouco, está ainda muito longe da equipa dominadora dos últimos anos, mas no passado GP de Espanha em Barcelona, deu mais um bom passo em frente, mas sabia que o Mónaco – onde nem sempre foi um ‘campo de caça’ feliz para eles no passado – poderia revelar-se complicado.

E com base nas nos treinos livres de ontem, isso pode muito bem vir a revelar-se o caso.

O seu Director de Engenharia de Pista, Andrew Shovlin, revelou que estão a ter alguns problemas, o que está a impedir Lewis Hamilton e George Russell de fazerem melhores voltas, especialmente quando o combustível no depósito dos Mercedes F1 W13 é escasso. Isso coloca-os em claramente no quarto lugar no ranking ‘virtual’, atrás da McLaren.

O seu ritmo de corrida é um pouco mais encorajador, são terceiros mas a 0,38s por volta mais lentos do que a Ferrari. Seja como for, revelaram que a sua consistência foi boa e sofreram menos degradação do que alguns dos seus rivais mais diretos. Agora, vamos ver o que fizeram durante a noite e o que se vai revelar no TL3 e qualificação. Para já a sua luta parece ser com a McLaren.