GP Mónaco F1: Mercedes cautelosa quanto ao impacto das atualizações do W14 | AutoSport

As tão aguardadas atualizações do W14 podem não ser capazes de levar a Mercedes para mais perto da Red Bull e não serão a solução para os todos os problemas com que a equipa de Brackley tem enfrentado desde 2022, admitiu Toto Wolff.

Depois do cancelamento do Grande Prémio da Emilia Romagna a Mercedes decidiu não adiar os desenvolvimentos produzidos para o W14 e vai apresentá-los no Mónaco, ao contrário da Ferrari, por exemplo, que vai esperar pela prova em Espanha.

“É um evento único, mas ainda assim proporcionará uma oportunidade para aprender sobre as atualizações do W14, mas também precisamos de ter cuidado para não tirar demasiadas conclusões deste evento”, afirmou Toto Woff. “Estamos a introduzir o primeiro passo numa nova direção de desenvolvimento. Não será a ‘bala de prata’ e pela minha experiência, essas não existem no nosso desporto”.

A nova “direção de desenvolvimento” vai mais para além da alteração do conceito dos flancos. Espera-se uma forte alteração à aerodinâmica do W14, com um fundo novo e outros componentes melhorados. “Esperamos que dê aos pilotos uma plataforma mais estável e previsível. Depois, podemos desenvolver isso nas próximas semanas e meses”, salientou Wolff.

Não esperando por Barcelona para mostrar os novos componentes e fazendo-o no citadino do Mónaco, com maior probabilidade de acidentes e de ter de montar novas peças, logo veremos se este não foi um risco desnecessário que a equipa de Brackley tomou.